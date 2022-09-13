Okula giden çocuğu olan aileler için duyuru yapıldı! Kırtasiye yardımı başvuruları başladı! Öğrencisi olan aileler için kırtasiye yardımı şartları...







Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kırtasiye Yardımına İlişkin Açıklama







Kırtasiye Yardımı Başvurusu Nereden ve Nasıl Yapılır?

Kırtasiye Yardımı Ödemesi Ne Zaman Verilecek?

Kırtasiye Yardımı Ödemesi Ne Kadar?

Kimler Kırtasiye Yardımı Alabilir?

E-devlet kapısı üzerinden başvurusu yapılacak olan kırtasiye yardımı 2022-2023 eğitim- öğretim yılının başlamasına kısa bir zaman kalırken yeniden velilerin ve öğrencilerin gündemine geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın sonrasında kırtasiye yardımı hakkındaki detaylar da netlik kazandı. Peki kırtasiye yardımı tutarı ne kadar olacak? İşte 2022 kırtasiye yardımı için verilecek ödeme tutarı ve başvuru detayları...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, onuncu hafta yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından kırtasiye yardımı için birçok detayı vatandaşlara paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında ihtiyacı olan dar gelirli ailelere daha sık destek verilmesinin nedenini de sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının öncü olduğunu vurguladı.Dar gelirli vatandaşlara bir nebze de olsa ekonomik açıdan rahatlık getirecek olan kırtasiye yardımı başvuruları e-devlet sistemi üzerinde yapılacak. İhtiyacı olan ailelerin T.C. kimlik numaraları ve e-devlet şifreleri ile başvuru yaparak bu yardımdan yararlanmaları mümkün.Eğitim ve öğretim yardımı ödenekleri yılda bir kez yapılmaktadır. Başvuru kriteri aranmadan 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB adreslerinden öğrenim durumu ve gidişatı tespit eden hak sahibi ailelere toplu bir şekilde ödenmektedir. Bütün bunlarla birlikte, YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu belirlenmeyen öğrencilerin eğitim-öğretim yılları içinde istemeleri durumunda eğitim-öğretim yardımları aynı öğretim yılı içinde ödenmektedir. E-devlet sistemi üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşların ‘eğitim öğretim yardımı talebi’ yazan butona tıklayarak gerekli bilgileri doldurmalarının ardından yardımdan faydalanmaları mümkün.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kendi bünyesinde hayata geçirilen kırtasiye yardım parası, ihtiyacı olan ailelere karşılıksız olarak 1300 TL olarak ödenmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dar gelirli ailelere yapılacak olan yardımların vatandaşların refaha ermeleri için büyük bir önem taşımakta.Eğitim veya öğretim yardımı, öğrenim süresi deva eden öğrencilere, Vazife veya harp malullüğü maaşı alanların, 2330 sayılı kanun (İç güvenlik asayiş kapsamı bütününde olanlar) ve 3713 (terör kapsamı bütününde olanlar) sayılı kanunlar kapsamı şeklinde gerçekleşen olaylar gerekçesi ile de aylık şekilde ödenen erbaş ve er kişilerin, 2330 sayılı kanun dahilinde maaş bağlanan güvenlik korucusu ve sivil kişilerin, Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilmiş maaş bağlanmadan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam etmekte olan kişiler ile de vazife malullüğü aylığını göreve girmeleri nedeni ile kesilenlerin (iştirakçi-tütün), Terör fiillerinin belli olması, etkilerinin azaltılması ve bertaraf edilmesinin olmasında yardımcı ya da faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden sebepli olarak hayatını kaybetmiş, yaralanmış veya engelli hâle gelmiş sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına verilecektir.