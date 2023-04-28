Okula giden çocuğu olan ailelere büyük destek! Devlet o şartı sağlayanlara 3.708 TL yardım yapacak







ÖDEME KİMLERE YAPILACAK?











650 MİLYON TÜRK LİRASINA YAKIN ÖDEME YAPILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan alınan son bilgilere göre, çocukların refahını korumak ve onların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri devam ediyor. Bakanlık, Nisan ayında yapılacak olan bu ödemelerin hangi gruplara verileceği konusunda da çalışmalar yürütüyor. Bu ödemelerin, özellikle muhtaç durumdaki çocuklar ve bakım tedbiri kararı olan çocuklar için büyük bir önem taşıdığı biliniyor. Ayrıca, felaket, afet, kaza veya hastalık sonucu geçinemeyenler, hayati tehlike durumunda olanlar veya vefat edenlerin çocukları da bu ödemelerden faydalanabiliyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, çocuklara yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri devam edecek. Bu destek ödemelerinin kimlere yapılacağı da açıklandı. Bakım tedbiri kararı ile ailelere dönüş yapan, ekonomik nedenlerle muhtaç hale gelen çocuklar, bakım tedbiri kararı olan çocuklar için para desteği, muhtaç durumdaki çocuklara bakım tedbiri, felaket, afet, kaza ya da hastalık sonucu geçinemeyenlere veya hayati tehlike durumuna neden olan bir ameliyatı olan kişilere ödemeler yapılacak. Ayrıca, vefat edenlerin çocukları da bu destek ödemelerinden yararlanabilecekler. Bu ödemeler, çocukların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri ve eğitimlerine devam edebilmeleri için sağlanıyor. Bakanlık, çocuklara yönelik bu destek ödemelerinin Nisan ayında yapılacağını da belirtti. Bu ödemelerin yapılması ile birlikte, çocukların temel ihtiyaçlarına destek olunarak, onların yaşam standartları yükseltilmeye çalışılıyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Nisan ayı boyunca çocuklara yönelik sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerinin toplamının 645.269.922 TL olduğunu açıkladı. Bu ödemelerin amacının, çocukların yaşamlarını kolaylaştırmak ve aile bütünlüğünü korumak olduğuna dikkat çeken Bakan Yanık, çocuk politikalarının temelinde aile birliğinin önemine vurgu yaptı. Bakan Yanık'ın açıklamalarına göre, çocukların bakımı ve korunması için birçok politika uygulanıyor. Örneğin, koşullar arasında bakım tedbiri kararı ile ailelere dönüş sağlanıyor. Ekonomik nedenlerle muhtaç hale gelen çocuklara destek veriliyor ve bakım tedbiri kararı olan çocuklar için para yardımı sağlanıyor. Muhtaç durumdaki çocuklara bakım tedbiri uygulanıyor ve felaket, afet, kaza ya da hastalık sonucu geçinemeyenlere veya hayati tehlike durumuna neden olan bir ameliyatı olan kişilere veya vefat edenlerin çocuklarına ödeme yapılmaktadır.