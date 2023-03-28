EĞİTİM
28 Mart 2023 - 15:17

Okula giden çocuğu olan ailelere duyuruldu! 1 Nisan'da başlayıp 1 Mayıs'da bitecek: 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıf öğrencileri dikkat!

Çocuğu ilkokul ya da ortaokula giden veliler için yeni bir duyuru yapıldı. Yayınlanan afişe göre başvurular 1 Nisan 2023 tarihinde başlayacak ve 1 Mayıs 2023 tarihinde son bulacak. Öğrencilerin bu tarihler arasında mutlaka başvuru yapmaları gerekiyor.

EĞİTİM
28 Mart 2023 - 15:17
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Okula giden çocuğu olan ailelere duyuruldu! 1 Nisan'da başlayıp 1 Mayıs'da bitecek: 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıf öğrencileri dikkat!
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Küçük Hayallerden Büyük Fikirlere proje yarışması duyurusu Konya Büyükşehir Belediyesi hazırlıklara başladı. 1 Nisan 2023 tarihiyle beraber 1 Mayıs'a kadar süreç başladı. Valiliğimiz himayelerinde ve Konya Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülürken başvuru detayları haberin devamında.

Konya Büyükşehir Belediyesi proje yarışması



İlkokul ve ortaokullarımızın takım olarak katılım sağlayacağı proje için öğrenci, öğretmen ve eğitim yöneticileri tarafından yapılan çalışmalar da geniş kitlelere hitap ettiği belirtildi. 1 Nisan tarihinde başlayıp 1 Mayıs tarihine kadar https://konya.meb.gov.tr/omgep/ adresinden başvuru yapılır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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