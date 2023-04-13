









MEB'DAN DESTEK ÖDEMESİ VE HEDİYE TABLET







Okula giden çocuğu olan anne babalar dikkat! Devlet ücretsiz tablet ve para dağıtacak! Şartlara hemen bakın: 3.295 TL ödeme var! Milli Eğitim Bakanlığı çocuğu okula gidenler için ücretsiz ödeme yapacağı bildirildi. Buna göre MEB tarafından çocuğu eğitim gören aileler için ücretsiz tablet ve 3 bin 295 TL para ödemesi yapılacak. İşte detaylar...Aralık ayında çocuğu okula başlayan çocuklar için devlet tarafından büyük yardım. Bu ayda çocuğu eğitim hayatına başlayan çocuklara ücretsiz tablet desteğinden faydalanabilmek için başvurulacak tarih 18 nisan. Son başvurular 18 nisanda bitiyor. Peki bu tablet desteğine nasıl başvuru yapılabilecek. Ayrıca maddi durumu yetersiz olan aileler için verilen 3 bin 295 TL'lik ücret nasıl alınacak. İşte diğer ayrıntılar...Bu yardımlardan çocuğu birinci sınıfta ya da 12. sınıfta öğrenim gören veliler faydalanabilmektedir. Tablet desteğinden yararlanabilmek için bulunduğunuz ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Aynı zamanda yapılacak başvurular için belediyelere de müracaat edilebilmektedir. Belediyelerde sosyal kaydınız mevcut ise size yardımcı olunabilmektedir. Bu ödemelerin ihtiyaç sahibi ailelere yapılması hedeflenmektedir. Aynı zamanda yapılacak olan 3 bin 295 TL çocuk yardımı için e devlet üzerinden başvuruda bulunmak gerekmektedir. Kabul edilen başvurulardan sonra ödemeler PTT kanalı aracılığıyla vatandaşlara ödenmektedir.