Okula giden çocuğu olanlar dikkat! Devletten öğrencilere sosyal yardım: O miktar her ay ödenecek!







OKULA GİDEN DEPREMZEDE VATANDAŞLAR İÇİN KIRTASİYE DESTEĞİ







6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan iki büyük deprem felaketi sonrasında depremzede vatandaşların yarasını sarabilmek için yapılan nakit yardımları devam ediyor. Peki kırtasiye yardım detayları nedir? Konu ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem bölgesi olan iller için verilen yeni kararları tek tek paylaşmaya devam ediyor. Mahmut Özer'in açıklamalarına göre depremden etkilenen şehirlerde bulunan okula giden çocuklar için kırtasiye desteği verilecek. Deprem bölgesi olarak sayılan 11 şehir için bu kırtasiye yardımları geçerli olacak.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okullardaki hasar tespitlerinin devam ettiğini ve hasarı olmayan okullarda eğitimin devam edebileceğini de paylaştı. Depremden zarar gören şehirlerin 3 kategoride incelendiği de öğrenildi. Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa illerinde eğitimin 1 Mart tarihinde, Gaziantep ve Osmaniye illerinde eğitimin 13 Mart tarihinde, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde eğitimin 27 Mart tarihinde başlayacağı öğrenildi. Mahmut Özer, kararların bu yönde aldığını ancak farklı bir durum olmasıyla birlikte konunun tekrar değerlendirileceğini belirtti.