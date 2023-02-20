EĞİTİM
20 Şubat 2023 - 16:33

Okula giden çocuğu olanlara duyuruldu! 3 kademeli açılış başlıyor: Bu iller için flaş karar

Deprem bölgesinde ara verilen eğitimlerle ilgili son gelişmeler yaşanıyor. Bakan Özer, deprem bölgesindeki okulların açılış tarihine ilişkin önemli bir açıklama yaptı.bölgede bulunan okulların açılış tarihi netleşti haberin devamı için...

EĞİTİM
20 Şubat 2023 - 16:33
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Okula giden çocuğu olanlara duyuruldu! 3 kademeli açılış başlıyor: Bu iller için flaş karar
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Son dönemde ülkemizde yaşanan deprem ve pandemi gibi zorlu koşullar nedeniyle eğitim alanında alınan kararlar, hayatımızı ciddi bir şekilde etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda, 10 ilimizdeki eğitim durumu da belirli kategorilere ayrıldı.

deprem



Buna göre, Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır illeri birinci kategoriye dahil edilerek, bu illerdeki okulların 1 Mart tarihinde açılacağı açıklandı. Gaziantep ve Osmaniye illeri ise ikinci kategoriye alındı ve okulların açılışı 13 Mart'a kadar ertelendi. Üçüncü kategori ise Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay illerini kapsıyor ve bu illerdeki okulların açılışı 27 Mart tarihine kadar ertelendi.

Bu kararlar doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların sağlığı ve güvenliği için her türlü önlemi alacağını belirtti. Rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar da bu süreçte çocukların normalleşmelerine yardımcı olmak için çalışmalar yürütecekler.

MEB, sahada tüm imkanlarını kullanarak, okulların sağlam raporuna sahip olmayan binalarda eğitim ve öğretim faaliyetlerine izin vermeyeceğini açıkladı. Bu zorlu dönemde, tüm Milli Eğitim camiası, ellerinden gelen tüm çabayı göstererek vatandaşlarımıza destek olmaya devam edecek.

okullar

Bakanlık, eğitim yoluyla ülkemizi normalleştirmek için her türlü imkanı kullanacağını belirterek, vatandaşlarımızın sağlığına ve güvenliğine öncelik vermeye devam edeceğini vurguladı.

EDİTÖR
İbrahim Bartan
İbrahim Bartan
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