Okula giden çocuğun harçlığı devletten! Başvurmayan alamayacak: Çocuk başı 1610 TL destek!

Milyonlarca öğrenci tarafından beklenen haber sonunda yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklamalara yer verdi. Detaylar burada...
ÖĞRENCİLERİ HANGİ HABER SEVİNDİRECEK?
Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi için uzun zamandır beklenen müjde nihayet geldi. Aile ve Sosyal İşler Bakanı Derya Yanık, öğrenci destek paketi çerçevesinde konuyla ilgili açıklama yaptı. Bu projenin onların eğitim hayatlarını teşvik etmek için uygulanması planlanmaktadır. Öğrencilerin yaşamlarında kullandıkları giderlerin karşılanması amacıyla hazırlanan sosyal ekonomik destek paketinde öğrencilere verilen miktar olarak 1.611 Türk Lirası belirtildi. Orada başvuruların elektronik yönetim üzerinden işlendiği ve destek alan öğrencinin PTT Bank'tan alındığı yazıyordu. Maddi zorluk yaşayan aileler ve onların okuyan çocukları için özel olarak hazırlanan 1.611 Türk Lirası olan destek tam anlamıyla hayat kurtaracak gibi görünüyor. Bu destekten çocukları ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız yararlanacak. Başvuru yaptıklarında bu para hesaplarına yatırılıyor. Başvuru sürecinde okula devam etmeyen ailelerin tespiti halinde başvuruları iptal edilecektir.