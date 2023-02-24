Finans
24 Şubat 2023 - 08:30

Okula giden çocuğun harçlığı devletten! Başvurmayan alamayacak: Çocuk başı 1610 TL destek!

İlkokul ve lise öğrencilere müjdeli haber Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. Tüm öğrenciler bu desteği alacak mı? Ödenecek miktar ne kadar? Soruları merakla araştırılıyor. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

Finans
24 Şubat 2023 - 08:30
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Okula giden çocuğun harçlığı devletten! Başvurmayan alamayacak: Çocuk başı 1610 TL destek!
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Milyonlarca öğrenci tarafından beklenen haber sonunda yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklamalara yer verdi. Detaylar burada...

öğrenci yardımı

ÖĞRENCİLERİ HANGİ HABER SEVİNDİRECEK?



 Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi için uzun zamandır beklenen müjde nihayet geldi. Aile ve Sosyal İşler Bakanı Derya Yanık, öğrenci destek paketi çerçevesinde konuyla ilgili açıklama yaptı. Bu projenin onların eğitim hayatlarını teşvik etmek için uygulanması planlanmaktadır. Öğrencilerin yaşamlarında kullandıkları giderlerin karşılanması amacıyla hazırlanan sosyal ekonomik destek paketinde öğrencilere verilen miktar olarak 1.611 Türk Lirası belirtildi. Orada başvuruların elektronik yönetim üzerinden işlendiği ve destek alan öğrencinin PTT Bank'tan alındığı yazıyordu. Maddi zorluk yaşayan aileler ve onların okuyan çocukları için özel olarak hazırlanan 1.611 Türk Lirası olan destek tam anlamıyla hayat kurtaracak gibi görünüyor. Bu destekten çocukları ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız yararlanacak. Başvuru yaptıklarında bu para hesaplarına yatırılıyor. Başvuru sürecinde okula devam etmeyen ailelerin tespiti halinde başvuruları iptal edilecektir.

NASIL BAŞVURULUR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları ilkokul, ortaokul ve liseye giden yoksul aileler için yeni bir destek kampanyası başlattı. Bu ödemeyi almak isteyen vatandaşların e-devlet üzerinden başvuru yapması gerekiyor. e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Aile ve Sosyal Politikalar sayfasına erişim sağlamanız gerekmektedir. Kabul edildikten sonra, yeni bir başvuru oluştururken "sosyal ve ekonomik destek için ön başvuru" düğmesine basarsanız ve gerekli bilgileri doldurursanız, başvurunuz kabul edilecektir. Başvuru anında öğrenci çocuğunuz yoksa başvurunuz geçersiz sayılacak ve iptal edilecektir.

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Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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