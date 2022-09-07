EĞİTİM
07 Eylül 2022 - 10:28

Okula uyum sürecini kolaylaştıran 10 adım

Çocukların okula uyum sürecinde ebeveynlere öneriler veren Klinik Psikolog Gözde Göktaş, “Okula olan güveni çocuğa hissettirin, okul hakkında merak uyandırın, öncesinde öğretmeniyle tanıştırın, okulu çocuğunuzla birlikte araştırın, ayrıntılı olarak çocuğu bilgilendirin. Okul alışverişini birlikte yapın, bol bol kitap okuyun, öğretmenle işbirliği içerisinde olun, okul sonrasında çocukla kaliteli zaman geçirin, kararlı ve tutarlı olun” dedi.

EĞİTİM
07 Eylül 2022 - 10:28
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Okula uyum sürecini kolaylaştıran 10 adım


Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesinden Klinik Psikolog Gözde Göktaş, yaz tatili sonra yeni eğitim öğretim yılına hazırlanan çocuklar ve ebeveynleri için tavsiyelerde bulundu. Klinik Psikolog Göktaş, okula başlamanın hem çocuk hem ebeveyn için heyecan uyandırıcı bir dönem olduğuna işaret ederek, “Hem çocuğunuzu aynı zamanda kendinizi hazırlamak bu süreci daha kolay atlatmanızı sağlayacaktır. Ebeveyn, okul ve çocuk aslında ekip olarak çalışılması gereken bir süreçtir. Bu süreçte anne-babaların da kaygılı olması gayet normaldir ama bu durumu çocuğunuza hissettirdiğinizde uyum süreci zorlaşacaktır. Çocuğun ve annenin duygusal olarak hazır olması gerekmektedir. Pandemiden dolayı anneyle çocuğun uzun bir müddet bir arada olduktan sonra bu ayrışma aslında sadece çocuğun ayrışması değil ebeveynin de ayrışması diyebiliriz. Ebeveynin kalbinde, zihninde ve bedeninde bu ayrışma durumunu işlemesi önemlidir. Bazen ailelerin yaşadığı kaygı hem öğretmene bununla birlikte çocuğa geçebilmektedir” şeklinde konuştu.

"Okul hakkında merak uyandırın"



Bu süreci daha hafif geçirmek isteyen ebeveynler için 10 ipucu veren Klinik Psikolog Göktaş, tavsiyelerini bu yolla sıraladı: "İlk başta okula olan güveni çocuğa hissettirin. Bu oryantasyon sürecinde aile olarak çocuğumuzu okula güvenerek verdiysek çocuğumuza ‘Ben buraya güveniyorum, bu öğretmen artık bizim hayatımızda değerli ve oldukça önemli biri ve seninle ilişkisinde seni rahatlatacak ve sana çok iyi gelecek' düşüncesini hissettirmeliyiz. İkinci olarak okul hakkında merak uyandırın. Okul hakkında merak uyandırmak çocuğun ilgisini çekecektir. Okulun nasıl bir yer olduğu, içerisinde ne olduğu, arkadaşlarının olacağı gibi şeyler söylemek hayal etmesine ve okulun daha cezbedici hale gelmesine olanak sağlayacaktır. Üçüncü şeklinde de okul öncesinde öğretmeniyle tanışmasını sağlayın. Okulun ilk günü çok kalabalık ve yoğun olabilir ama okul açılmadan önce tanışması okula ve öğretmene daha kolay adapte olmasını sağlayacaktır. Dördüncü adımda ise okulu çocuğunuzla birlikte araştırabilirsiniz. Öncesinde okula gidip birlikte oraya gezmek onun da uyumunu kolaylaştıracaktır ve kabullenmesi çok daha kolay olacaktır. Karar verdikten sonra da oranın güvenli ve tanıdık bir yer olduğunu ona aktarmakta yine süreci kolaylaştıran bir diğer etken olabilir. Beşinci olarak okul hakkında ayrıntılı şekilde çocuğu bilgilendirin. Okulda ne denli süre kalacağını, orada ne yiyip içeceğini, onu okula kimin alıp kimin bırakacağını detaylı bir şekilde çocukla paylaşmak gereklidir. Belki ilk zamanlarda okulda kalma süresi daha kısa tutulabilir, daha sonrasında ağır ağır arttırılabilir."

"Öğretmen ile işbirliği içinde hareket edin"

Klinik Psikolog Göktaş, altıncı adımda okul alışverişinin birlikte yapılması olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti: "Okul alışverişi yapmak çocuğu okula gitmekte istekli olması anlamında bize yardımcı olacak şeylerden bir tanesidir. Aynı şekilde odasının düzenlemesi içinde alışveriş yapmak çocuğu bu anlamda okula teşvik edebilir. Yedinci adımda çocuklarımıza kitap okuyabiliriz. Çocuklara ulaşmak için oyun ve kitap bizim açımızdan en güzel fırsatlardan biridir. Bu dönem içinde birçok öykü kitabı var bu anlamda onlardan yardım alabiliriz. Çocuğunuzla birlikte kitap okumak uyum sürecinde hem size aynı zamanda da çocuğunuza destek olacaktır. Bu dönemde endişe, kaygı ve öfke gibi duygularında artış olabileceğinden bize bu süreç için en güzel desteklerden bir tanesi diyebiliriz. Sekizinci maddede ise okul ve öğretmenle işbirliği içerisinde olmak yer almakta. Öğretmenle işbirliği içerisinde olarak _#5# uyumu kolaylaştırmak için bazen okula en sevdiği oyuncağı götürmesine izin verilebilir. Öğretmen oyuncağını ve onu sınıfa tanıtır, onun sosyalleşmesini sağlar. Burada sadece sınıftakilerle tanışma olarak değil, güvenli olarak okula geçişi de destelenmiş oluruz."

"Karnım ağrıyor' söylemlerine karşı kararlı olun"

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Haber Editörü
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