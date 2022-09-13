YAŞAM
13 Eylül 2022 - 23:09

Okuldaki o görüntüler tepki çekmişti! Okulda dansöz oynattıran müdür dava açtı

Bursa İlköğretim Okulu'ndaki 'Hıdırellez' ve 'Anneler Günü' etkinliklerinde dans eden dansçıların görüntüleri sosyal medyada tepki çekerken, okul müdürü Coşkun Şahiner, İl Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında görevden alındı. Yönetim kadrosundan çıkarılan ve başka bir ilköğretim okuluna öğretmen olarak atanan Şahiner, haksız muamele gerekçesiyle eski görevine iade edilmek üzere idare mahkemesinde dava açtı.

YAŞAM
13 Eylül 2022 - 23:09
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Okuldaki o görüntüler tepki çekmişti! Okulda dansöz oynattıran müdür dava açtı


 Mayıs ayında Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi'ndeki Çalı İlköğretim Okulu'nda düzenlenen etkinlikte, veli derneğinin 'Hıdırellez' ve 'Anneler Günü' nedeniyle okul salonunda düzenlediği etkinlikte dansöz müzik eşliğinde sahne aldı. Bu anlar bazı etkinlik katılımcıları tarafından telefon kameralarıyla görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin tepkiye yol açmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma ve idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında okul müdürü Coşkun Şahiner görevden alındı.

dansöz

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden "İmam Hatip" İddialarına Yalanlama



 İl Milli Talim Terbiye Kurulu'ndan yapılan açıklamada, olayın bir lise lisesinde meydana geldiği iddialarının asılsız olduğu belirtilirken, "İlimizdeki bir 'İmam Hatip Ortaokulu' hakkında bazı haber sitelerinde yer alan haberlerle ilgili olarak; habere konu olan olayın bahsi geçen okulda gerçekleşmediği, aynı bölgede bulunan başka bir ilkokulda gerçekleştiği tespit edilmiştir. Söz konusu okulun okul aile birliği tarafından sadece kadınlara yönelik olarak ders dışı bir zamanda gerçekleştirilen etkinlikle ilgili okul yönetimi ve okul aile birliği hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Okul müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış olup, konu hakkındaki çalışmalar, tüm boyutlarıyla ve hassasiyetle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Göreve İade İstedi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Coşkun Şahiner'i uzaklaştırırken, Teftiş Bakanlığı'nca yapılan inceleme sonucunda görevinden alınarak Remzi Zümrüt İlköğretim Okulu'na sınıf öğretmenliğine atandı. Meslek hayatına sınıf öğretmeni olarak başlayan Şahiner, haksızlığa uğradığı gerekçesiyle idare mahkemesine başvurdu. Eski görevine dönmek isteyen Şahiner'in davası sürüyor.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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