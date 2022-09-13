Okuldaki o görüntüler tepki çekmişti! Okulda dansöz oynattıran müdür dava açtı

Mayıs ayında Nilüfer İlçesi, Çalı Mahallesi'ndeki Çalı İlköğretim Okulu'nda düzenlenen etkinlikte, veli derneğinin 'Hıdırellez' ve 'Anneler Günü' nedeniyle okul salonunda düzenlediği etkinlikte dansöz müzik eşliğinde sahne aldı. Bu anlar bazı etkinlik katılımcıları tarafından telefon kameralarıyla görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin tepkiye yol açmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma ve idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında okul müdürü Coşkun Şahiner görevden alındı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden "İmam Hatip" İddialarına Yalanlama
İl Milli Talim Terbiye Kurulu'ndan yapılan açıklamada, olayın bir lise lisesinde meydana geldiği iddialarının asılsız olduğu belirtilirken, "İlimizdeki bir 'İmam Hatip Ortaokulu' hakkında bazı haber sitelerinde yer alan haberlerle ilgili olarak; habere konu olan olayın bahsi geçen okulda gerçekleşmediği, aynı bölgede bulunan başka bir ilkokulda gerçekleştiği tespit edilmiştir. Söz konusu okulun okul aile birliği tarafından sadece kadınlara yönelik olarak ders dışı bir zamanda gerçekleştirilen etkinlikle ilgili okul yönetimi ve okul aile birliği hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Okul müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış olup, konu hakkındaki çalışmalar, tüm boyutlarıyla ve hassasiyetle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.