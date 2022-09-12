EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 10:21

Okulla dönüş masraflarını devletten alabileceksiniz! Yaptığınız harcamaları mutlaka kaydedin!

Yeni eğitim ve öğretim yılı bugün başlarken okula dönüş hazırlıkları yapan ailelerin cebi yüksek fiyatlardan epey yandı. Artan fiyatlardan şikayetçi olan aileleri sevindirecek gelişmeler ise haberimizde. Veliler yıl boyunca yaptıkları masrafları kaydederek vergiden düşme hakkına sahip. İşte detaylar...

EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 10:21
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Okulla dönüş masraflarını devletten alabileceksiniz! Yaptığınız harcamaları mutlaka kaydedin!


Enflasyonla birlikte artış gösteren fiyatlar bu sene velileri de buldu. Okula yeni başlayacak bir öğrencinin geçen sene 200 TL olan okul masrafı bu sene ortalama 700 TL'yi buldu. Hal böyle olunca birçok veli durumdan şikayet etmeye başladı. Ancak velileri sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Veliler sene boyunca çocuklarının eğitimleri için yaptıkları tüm masrafların kaydı ile belgesini dosyalayıp biriktirerek vergi indiriminden yararlanma hakkına sahipler.



Vergi Uzmanı Muhammet Yıldırım, ailelerin çocuklarına 18 yaşına dek yapmış oldukları tüm sağlık ve eğitim masraflarını belgelendirip gider kaydı yapabileceklerini ve böylelikle bu harcamalarını vergiden düşürebileceklerini belirtiyor. Bu doğrultuda sene içerisinde yapılan okul servisi, kitap, kırtasiye malzemeleri ve yurt ücretleri 18 yaşına dek, öğrenci eğitimine devam ediyorsa 25 yaşına dek gider olarak kayıt altına alınabilecek. Söz konusu masrafların senelik gelirin %10'u kadarı vergiden düşülebilmekte. Kira gelirine sahip olan vergi mükellifi kişiler de yine söz konusu masrafları beyan edip vergiden düşebilmekte. Okul servisleriyle yemekler okul tarafından karşılanıyorsa vergiden düşülebiliyor, fakat üniversite eğitimi alan öğrencilerin ev kiraları ile yemek masrafları gider olarak yazılarak vergiden düşülememekte.

 aile ve sosyal hizmetler bakanlığı kırtasiye yardımı

Bakanlıktan büyük kırtasiye desteği!

Enflasyonun arttığı ve masrafların aileleri zorladığı şu dönemde Aile ve Sağlık Bakanlığı dar gelirli vatandaşları unutmayarak kırtasiye yardım kampanyası başlattı. 1 Eylül ile 31 Aralık tarihlerinde ödemesi yapılacak olan Eğitim ve Öğretim Yardımı senede 1 kez olacak şekilde, hiçbir şart aranmadan Yüksek Öğrenim Kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığı sistemlerinden öğrenim durumları belirlenen ailelere yapılacaktır.

Fakat Yüksek Öğrenim Kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığı sistemince durumları tespit edilememiş olan ailelere talepleri doğrultusunda aynı öğrenim yılında kırtasiye yardımı da yapılacaktır. Bakanlık tarafından verilen kırtasiye yardımını almak isteyen ailelerin e-Devlet sisteminde bulunan "Eğitim Öğretim Yardımı Talebi" alanından başvuru yapmaları gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kırtasiye yardım kampanyası ile dar gelire sahip ailelere karşılıksız olarak toplam 1.300 TL ödeme yapacak.

EDİTOR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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