SAĞLIK
18 Eylül 2022 - 08:37

Okullar açıldı sağlık sorunları başladı

Okulların açılması ile birlikte çocukların kapalı ve kalabalık ortamlarda daha uzun süre geçirdiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cansu Yılmaz, hijyenin ve aşılamanın oldukça önemli olduğunu söyledi.

SAĞLIK
18 Eylül 2022 - 08:37
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Okullar açıldı sağlık sorunları başladı


Soğuk havaların giderek arttığı sonbahar mevsiminde çocukların daha çok hastalandığına en önemli Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cansu Yılmaz, "Çocuklarda sık sık görülen hastalıklar, akut solunum yolu enfeksiyonları, soğuk algınlığı, grip, orta kulak yolu enfeksiyonu, dış kulak yolu enfeksiyonu, sinüzit, farenjit, larenjit, bronşit, krup, zatüre, rotavirus ishalleri, el ayak ağız hastalığı, idrar yolu enfeksiyonlarıdır. Okullarda en yaygın görülen bulaşıcı hastalıklar, döküntülü çocukluk çağı hastalıkları, grip, nadiren de olsa menenjit, hepatit A (sarılık) ve paraziter enfeksiyonlardır. Okul çağında sık gördüğümüz enfeksiyonlardan korunmak için, tüm aşıları yaptırmak, el yıkamak, yeterli ve düzenli beslenmek, sıvı tüketmek, uyku saatlerine dikkat etmek, mevsime uygun kıyafetler giymek, düzenli spor yapmak gerekir. Özellikle aileler ve öğretmenler hijyene çok dikkat etmelidir" dedi.

Döküntülü çocuk çağı hastalıklarından kızamık, kızamıkçık, kabakulak, su çiçeği gibi hastalıklarda aşı ile korunmanın mümkün olduğunu vurgusunu yapan Yılmaz, "Bulaşıcı döküntülü çocukluk çağı hastalıkları geçiren çocuğun okula gönderilmemesi gerekir. En sık okul döneminde nezle, grip görülmekte ve öksürük, ateş, halsizlik ile seyreder. Grip aşısı 6. aydan itibaren yapılmaktadır. Dışkı ile kirlenmiş yiyeceklerin ağız yolu ile alınması sonrası hepatit A (sarılık) bulaşabilir. Aşılama ve gıdaların yıkanarak yenmesi ile korunmak mümkündür" ifadelerine yer verdi.



EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Prof. Dr. Fevzi Altuntaş'tan kanserde CAR-T hücre tedavisi açıklaması: 'Sonuçları umut vaad etmekte'
Prof. Dr. Fevzi Altuntaş'tan kanserde CAR-T hücre tedavisi açıklaması: 'Sonuçları umut vaad etmekte'
Ünlü kuaför İstanbul’da saç ektirdi
Ünlü kuaför İstanbul’da saç ektirdi
Kolunuzu kaldırdığınızda omuza vuran ağrıya dikkat
Kolunuzu kaldırdığınızda omuza vuran ağrıya dikkat
Hastane sınıfı ile hem eğitimleri hem tedavileri devam ediyor
Hastane sınıfı ile hem eğitimleri hem tedavileri devam ediyor
Bakan Koca'dan önemli duyuru: Sağlık Bakanlığına geçiş talebi 7 bini geçti!
Bakan Koca'dan önemli duyuru: Sağlık Bakanlığına geçiş talebi 7 bini geçti!
Bebek ve çocuklarda doğru ve sağlıklı beslenme
Bebek ve çocuklarda doğru ve sağlıklı beslenme
Son Haberler
Mağazadan cep telefonunu böyle çaldı
Mağazadan cep telefonunu böyle çaldı
Taksim’de sağanak yağış etkili oldu
Taksim’de sağanak yağış etkili oldu
KPSS’ye geç kalan adayların imdadına polis yetişti
KPSS’ye geç kalan adayların imdadına polis yetişti
Yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandırdı, polisten kaçamadı
Yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandırdı, polisten kaçamadı
Çeşme'de yangın!
Çeşme'de yangın!
Yüksekova’da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Yüksekova’da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Merdivenlerden düşüp iki ayağını kıran genç sınava ambulansla geldi
Merdivenlerden düşüp iki ayağını kıran genç sınava ambulansla...
Aşırı süratli otomobil takla atarak alev aldı
Aşırı süratli otomobil takla atarak alev aldı
Suruç şehidinin kanı yerde kalmadı: 12 terörist etkisiz
Suruç şehidinin kanı yerde kalmadı: 12 terörist etkisiz
İkizlerinden biri kaybolan annenin 'oğlumu bulun' feryadı
İkizlerinden biri kaybolan annenin 'oğlumu bulun' feryadı
Tayvan’da otoparkta yangın: 25 araç küle döndü
Tayvan’da otoparkta yangın: 25 araç küle döndü
Manavgatlı yangın zedeler: 'Biz devletimize ve TOKİ’ye güvendik, şimdi evimizde oturuyoruz. Herkes güvensin'
Manavgatlı yangın zedeler: 'Biz devletimize ve TOKİ’ye güvendik,...
Yaşadığı eve çatıdan girmek isteyince feci şekilde can verdi
Yaşadığı eve çatıdan girmek isteyince feci şekilde can verdi
Ormanlık alanda duyduğu sese koşan kardeşi yıkan manzara
Ormanlık alanda duyduğu sese koşan kardeşi yıkan manzara
Sürücünün kontrolünden çıkan araç, 2 araca çarparak durabildi
Sürücünün kontrolünden çıkan araç, 2 araca çarparak durabildi