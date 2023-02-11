Okullar açılmadan önce karnesini getiren nakit para alacak: İşte o rakam







BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI







Öğrenciler internet üzerinden teşvik desteği ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki karnesi başarılı olan öğrenci ne kadar alacak? Başarı teşvik programı nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla düzenlenen başarı teşvik programı kapsamında sınıfında ilk 3'e ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaran öğrencilere senede iki kere asgari ücretin yüzde 60'ı kadar ödeme yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da başarı teşvik programı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarına göre sosyal yardım alma hakkı olan ailelerin çocuklarından devlet okulunda okuyan ve ilk ve ortaöğretimde sınıfında ve okulunda dereceye giren öğrencilere senede iki kere asgari ücretin yüzde 60'ı oranında başarı teşviği verilecek, aynı zamanda dört senelik örgün eğitim gören üniversite öğrencileri de aylık 100 TL destek alacak. YÖK tarafından belirlenen dünyadaki ilk 500 üniversiteye girme hakkı olan öğrenciler için de destekler devam ediyor.Sosyal yardım alma hakkı olan ailelerin meslek lisesi mezunu çocukları lise eğitimi bittikten sonra meslek edindirme kurslarına gidecek ve istihdam sağlanacak. Aynı zamanda merkezi sınavlar ile bilim, spor ve sanat yarışmasına katılacak yetenekli öğrencilerin ihtiyaçları da devlet tarafından karşılanacak. Edinilen bilgilere göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu projede 1.5 milyar TL bütçe ayırdı. Teşvik programı kapsamında ödemeler ilk dönemin sonunda ve yaz tatilinin başında yapılacak. Hak sahibi olan vatandaşlar başvurularını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek yapabilecek. İlk dönem ödemelerinin bu dönem için yakın zamanda yatırılması da bekleniyor.