Okullar için flaş karar! Artık 4 gün okul, 3 gün tatil var!







4 GÜN OKUL 3 GÜN TATİL SİSTEMİNE GEÇİLİYOR! SOSYALLEŞME ÖN PLANDA OLACAK!







COVID-19 salgını tüm dünyada etkisini gösterdiği 2020 yılında, birçok alışkanlığımızı değiştirmek zorunda kaldık. İş hayatı, okul, sosyal yaşam gibi birçok konuda önemli değişiklikler yaşandı ve eskisi gibi olmayacağı öngörülüyor.Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle pek çok alışkanlık değişmişti ve bazı ülkeler 4 gün iş, 3 gün tatil şeklinde çalışmaya başladı. Şimdi ise aynı sistemi okullara uygulama planları yapılıyor. Bu sistem, öğrencilerin daha fazla sosyalleşmesine olanak tanıyacak ve Finlandiya gibi bazı İskandinav ülkelerinde tartışılıyor. Finlandiya'da zaten okul saati 4 ile sınırlıyken, bazı Türk liselerinde günde 11 ders yapılıyor. Bu yeni sistem, öğrencilerin ekran başında vakit geçirmek yerine gerçek sosyal etkileşimler kurmalarını sağlayacak.Finlandiya, dünya genelinde en iyi eğitim sistemlerinden birine sahip olmasıyla bilinir ve birçok ülke Finlandiya'nın eğitim modelini takip etmeye çalışır. Şimdi, Finlandiya'nın 4 gün eğitim 3 gün tatil modeline geçmesiyle birlikte diğer ülkeler de bu sistemi uygulamayı düşünebilirler. Avrupa'da ve hatta Türkiye'de de bu sistemin uygulanması bir ihtimal olarak düşünülebilir. 4 gün eğitim 3 gün tatil sistemi öğrencilerin daha fazla sosyalleşmesi ve vakit geçirmesi için fırsatlar sunarak öğrencilerin verimliliğini artırabilir.