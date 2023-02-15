Okullar ne zaman açılıyor? Depremden etkilenen 10 ilde eğitim nasıl olacak? Mahmut Özer 71 ilde alınan karaları açıkladı..













"10 İLDEKİ ÖĞRENCİLER ÜCRETSİZ OKULA GÖTÜRÜLECEK"

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt verdi. 19 milyondan fazla öğrenci ve 1,2 milyondan fazla öğretmen "Okullar tatil mi?" sorusunun peşine düştü. Bakan Özer ise Kahramanmaraş'ı vuran 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından alınan bir takım kararları açıkladı. Bakan Mahmur Özer, milyonlarca öğrenci ve velilerin merakla bekledikleri kararları açıklarken deprem bölgesindeki 10 il dışında kalan tüm illerde eğitim öğretim sürecinin başlayacağını duyurdu. Bakan Özer, 71 ilin 20 Şubat'ta eğitime başlayacağını söyledi. Depremden etkilenen 10 eyalette ise uzun tatiller olacak.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Acil Durum Koordinasyon Merkezi'ne açıklama yaptı.Bakan Özer, eğitim sürecine ilişkin yaptığı açıklamasında sağlam raporunu alan tüm kamu binalarının hizmet vermeye başladığını belirterek " Aileler, isterlerse çocuklarını farklı illerde bulunan okullara da gönderebiliyorlar. Bizler de 10 ildeki öğrencileri ücretsiz olarak okula göndereceğiz. Yemekleri sıcak olarak teslim edeceğiz ve ayrıca geri gönderilmelerini sağlayacağız" dedi. 10 ilde tüm eğitim planlama çalışmalarını tamamlayarak hangi ilçe ve bölgelerde hafta sonu okulları açacaklarını aktaran Bakan Mahmut Özer, "Cuma günkü depremden etkilenen 10 il genelinde psikososyal destek çadırları kurulacak. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada çok başarılı bir koordinasyona sahip. 71 ilde genelinde ise eğitim 20 Şubat'ta başlıyor” diye konuştu.Bakan Özer, deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağı konusunda kendisine yönelitel sorulara yanıt verdi ve açıklamasında "Deprem bölgesinde 1 Mart'ta eğitim başlayacak demiyoruz. 1 Mart'a kadar bu 10 ilde eğitime ara veriyoruz. Durum belirlenecek. 1 Mart'ı daerteleyebiliriz." ifadelerini kullandı.