YAŞAM
03 Eylül 2022 - 12:51

Okullarda Görevlendirilecek 330 Personelin Kura Çekimi Gerçekleştirildi

Kütahya ve ilçelerindeki okullarda görevlendirilmek üzere Toplum Yararına Programı çerçevesinde 330 personelin kura çekimi gerçekleştirildi.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 12:51
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Okullarda Görevlendirilecek 330 Personelin Kura Çekimi Gerçekleştirildi



Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 13 ilçede görevlendirilmek üzere Toplum Yararına Programı çerçevesinde 330 personelin kura çekimi İl Milli Eğitimi Müdürlüğü Konferans Salonunda ve youtube hesabından canlı yayınlanarak gerçekleştirildi.




"Yeni eğitim öğretim yılı öncesi Kütahya olarak temiz, hijyenik ve bütün hazırlıkları tamamlanmış olarak 2022-2023 Eğitim Öğretim yılına hazır hale gelmiştir" diyen Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, “Toplum yararına çalışma programı çerçevesinde ilimiz genelinde 330 personelin görev yerleri belli oldu. İlgili kişilerce il milli eğitim müdürlüğünde merkez ilçe için kura çekim işlemleri noter eşliğinde yapılıyor. Bu personellerimizin bizim aramıza katılmaları ile birlikte ilimiz genelindeki okullarımızın temizlik ve hijyen kalitesinin artırılması noktasında büyük bir katkı sunacaklarının ve destek olacaklarını biliyoruz. Bu anlamda okullarımız Kütahya olarak temiz, hijyenik ve bütün hazırlıkları tamamlanmış olarak 2022-2023 Eğitim Öğretim yılına hazır hale gelmiştir. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

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