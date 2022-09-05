EĞİTİM
05 Eylül 2022 - 22:32

Okullarda maske kullanımı zorunlu mu? Derslerde maske takılacak mı? Bakan özel yanıtladı..

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda uyum eğitimlerinin başlaması ile birlikte sınıflarda salgın kontrolü uygulanıp uygulanmayacağı konusu hakkında konuştu. Bakan Özer'in açıklamaları' Okullarda maske kullanımı zorunlu mu?' 'Derslerde maske takılacak mı?' sorularına da yanıt vermiş oldu. İşte, Bakan Mahmut Özer'in açıklamaları..

EĞİTİM
05 Eylül 2022 - 22:32
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Okullarda maske kullanımı zorunlu mu? Derslerde maske takılacak mı? Bakan özel yanıtladı..


Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim gündemini değerlendirdi. 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıklarının erken başladığını hatırlatan Özer, okul ihtiyaçlarını karşılamak, bütçeleri yönlendirmek ve okulları eğitime hazırlamak için çok önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bakan Özer, yaklaşık 136 milyon kitap ile birlikte 2'inci sınıf öğrencilerinden 12'inci sınıf öğrencilerin hepsinin dönem sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri tüm temizlik, kırtasiye gibi imkanların okullara sağlandığını bildirdi. Özer, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin velilerle ekonomik ilişkilerin temelini ortadan kaldırdıklarını, amaçlarının her zaman okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar eğitimin her kademesinde okullaşmayı artırmak olduğuna dikkat çekti.



Derslerde maske takılacak mı

"Sınıfta maske kullanımı gündemimizde konuşulmuyor"

Milli Eğitim Bakanı Özer, okullarda uyum eğitimlerinin başlaması ile birlikte sınıflarda salgın kontrolü uygulanıp uygulanmayacağı konusu hakkında da konuştu. 2021-2022 eğitim öğretim yılının bir buçuk aradan sonra tamamlandığını hatırlatan Bakan Mahmut Özer, kriz zamanlarında okullar gerçekten ilk açılan ve en son kapatılacak yer olduğunu, bu konuda taviz verilmesinin mümkün olmadığını belirterek şu anda Sağlık Bilimleri Kurulu bu süreçte kapalı alanlarda maske kullanımına ilişkin bir karar almadıklarını söyledi. Bakan özer konuşmasının devamında derslerde maske takmayacaklarını fakat öğretmenler talep ederse öğrenciler ve maskeler okulda ücretsiz olarak temin edileceğini sözlerine ekledi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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