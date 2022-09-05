Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim gündemini değerlendirdi. 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıklarının erken başladığını hatırlatan Özer, okul ihtiyaçlarını karşılamak, bütçeleri yönlendirmek ve okulları eğitime hazırlamak için çok önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bakan Özer, yaklaşık 136 milyon kitap ile birlikte 2'inci sınıf öğrencilerinden 12'inci sınıf öğrencilerin hepsinin dönem sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri tüm temizlik, kırtasiye gibi imkanların okullara sağlandığını bildirdi. Özer, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin velilerle ekonomik ilişkilerin temelini ortadan kaldırdıklarını, amaçlarının her zaman okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar eğitimin her kademesinde okullaşmayı artırmak olduğuna dikkat çekti.
EĞİTİM
05 Eylül 2022 - 22:32
Okullarda maske kullanımı zorunlu mu? Derslerde maske takılacak mı? Bakan özel yanıtladı..
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda uyum eğitimlerinin başlaması ile birlikte sınıflarda salgın kontrolü uygulanıp uygulanmayacağı konusu hakkında konuştu. Bakan Özer'in açıklamaları' Okullarda maske kullanımı zorunlu mu?' 'Derslerde maske takılacak mı?' sorularına da yanıt vermiş oldu. İşte, Bakan Mahmut Özer'in açıklamaları..
EĞİTİM
05 Eylül 2022 - 22:32
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