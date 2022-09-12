Okullarda maske takmak zorunlu mu? Ders ve teneffüslerde maske takılacak mı? Bakan Koca'dan merak edilen konu için açıklama

Okullarda maske takmak zorunlu olacak mı? 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesinde birçok öğrenci ve veli tarafından soruluyor. Sağlık Bakanı Koca, bu yıl okullarda maske takma zorunluluğuna ilişkin bir açıklama yaptı. Peki Okullarda maske takmak zorunlu olacak mı?
Okullarda Maske Takmak Zorunlu Olacak Mı?Sağlık Bakanı Koca, son Bakanlar Kurulu toplantısının ardından öğrenci ve velileri endişelendiren maskeler konusuna ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Koca, eğitimin yeni aşamasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Endişe edilmemeli, maske takmak isteyen olabilir, takabilirler ancak zorunlu değil. Çocuklarımız güvenle bundan sonraki süreçte hiçbir kısıtlama olmadan eğitimlerine devam edecek" ifadelerini kullandı.