Okullarda maske takmak zorunlu mu? Ders ve teneffüslerde maske takılacak mı? Bakan Koca'dan merak edilen konu için açıklama







Okullarda Maske Takmak Zorunlu Olacak Mı?







2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

Okullarda maske takmak zorunlu olacak mı? 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesinde birçok öğrenci ve veli tarafından soruluyor. Sağlık Bakanı Koca, bu yıl okullarda maske takma zorunluluğuna ilişkin bir açıklama yaptı. Peki Okullarda maske takmak zorunlu olacak mı?Sağlık Bakanı Koca, son Bakanlar Kurulu toplantısının ardından öğrenci ve velileri endişelendiren maskeler konusuna ilişkin açıklama yaptı.Bakan Koca, eğitimin yeni aşamasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Endişe edilmemeli, maske takmak isteyen olabilir, takabilirler ancak zorunlu değil. Çocuklarımız güvenle bundan sonraki süreçte hiçbir kısıtlama olmadan eğitimlerine devam edecek" ifadelerini kullandı.2022-2023 eğitim öğretim dönemi 12 Eylül tarihi ile başlayacak ve 16 Haziran 2023 günü tamamlanacak. Yarıyıl tatiliyse 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi takviminin netlik kazanmasıyla beraber ara tatili tarihi netlik kazandı. Bu kapsamda;14-18 Kasım 2022'de ilk, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil gerçekleşecek. İkinci ara tatilse Ramazan Bayramıyla birleştirilerek olacak.