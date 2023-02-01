Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5 milyon öğrenciye kademeli olarak uygulanacak ücretsiz yemek uygulamasının 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin başlatılacağını yani 6 Şubat'ta hazır olacağını söyledi. Bakan Özer, okul öncesi dönemdeki tüm çocuklara ilk etapta ücretsiz yemek verildiğini belirterek, şunları kaydetti:
EĞİTİM
01 Şubat 2023 - 11:55
Okullarda ücretsiz yemek uygulaması 6 Şubatta başlıyor! Hedef öğrenci sayısı 5 milyon..
Okullarda ücretsi olarak verilecek yemek uygulamasının 6 Şubat tarihinde başlatılacağı bildirildi. Uygulama öncelikle 1 milyon 450 bin okul öncesi çocuğa fayda sağlayacak ve kademeli olarak 5 milyon öğrenciye ulaşması sağlanacak.
EĞİTİM
01 Şubat 2023 - 11:55
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