Okullarda ücretsiz yemek uygulaması 6 Şubatta başlıyor! Hedef öğrenci sayısı 5 milyon..







MESLEK LİSELERİ DESTEK VERECEK











MENÜDE NELER VAR?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5 milyon öğrenciye kademeli olarak uygulanacak ücretsiz yemek uygulamasının 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin başlatılacağını yani 6 Şubat'ta hazır olacağını söyledi. Bakan Özer, okul öncesi dönemdeki tüm çocuklara ilk etapta ücretsiz yemek verildiğini belirterek, şunları kaydetti:"Uygulama için 81 eyalete yemek/beslenme hazırlama ve dağıtım rehberi gönderildi. Bu kapsamda 6 Şubat'tan itibaren örgün okul öncesi kurumlara devam eden tüm çocuklara haftanın beş günü yemek vermeye başlayacağız. 1 milyon 450 bin öğrenci yemek hizmetlerinden yararlanacak. Mutfaklarında yemek hazırlanamayan okullar için meslek liselerinden ve aynı zamanda öğretmen evlerinden destek alınarak yemek tedariğinin yapılmasını sağlayacağız.”Yemek hazırlarken daha az tuz tüketmeye özen gösterilecek. Tatlıda yapay tatlandırıcılar kullanılmayacaktır. Menüde süt ve süt ürünleri, et, yumurta, fasulye ve yağlı tohumlar, ekmek ve tahıllar, sebze ve meyveler yer alacak. Öğrencinin velisinden yazılı izin alınacaktır.