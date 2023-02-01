EĞİTİM
01 Şubat 2023 - 11:55

Okullarda ücretsiz yemek uygulaması 6 Şubatta başlıyor! Hedef öğrenci sayısı 5 milyon..

Okullarda ücretsi olarak verilecek yemek uygulamasının 6 Şubat tarihinde başlatılacağı bildirildi. Uygulama öncelikle 1 milyon 450 bin okul öncesi çocuğa fayda sağlayacak ve kademeli olarak 5 milyon öğrenciye ulaşması sağlanacak.

EĞİTİM
01 Şubat 2023 - 11:55
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Okullarda ücretsiz yemek uygulaması 6 Şubatta başlıyor! Hedef öğrenci sayısı 5 milyon..


Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5 milyon öğrenciye kademeli olarak uygulanacak ücretsiz yemek uygulamasının 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin başlatılacağını yani 6 Şubat'ta hazır olacağını söyledi. Bakan Özer, okul öncesi dönemdeki tüm çocuklara ilk etapta ücretsiz yemek verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

MESLEK LİSELERİ DESTEK VERECEK

Okullarda ücretsiz yemek uygulaması 6 Şubatta başlıyor!

"Uygulama için 81 eyalete yemek/beslenme hazırlama ve dağıtım rehberi gönderildi. Bu kapsamda 6 Şubat'tan itibaren örgün okul öncesi kurumlara devam eden tüm çocuklara haftanın beş günü yemek vermeye başlayacağız. 1 milyon 450 bin öğrenci yemek hizmetlerinden yararlanacak. Mutfaklarında yemek hazırlanamayan okullar için meslek liselerinden ve aynı zamanda öğretmen evlerinden destek alınarak yemek tedariğinin yapılmasını sağlayacağız.”



Okullarda ücretsiz yemek uygulaması 6 Şubatta başlıyor!

MENÜDE NELER VAR?

Yemek hazırlarken daha az tuz tüketmeye özen gösterilecek. Tatlıda yapay tatlandırıcılar kullanılmayacaktır. Menüde süt ve süt ürünleri, et, yumurta, fasulye ve yağlı tohumlar, ekmek ve tahıllar, sebze ve meyveler yer alacak. Öğrencinin velisinden yazılı izin alınacaktır.

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