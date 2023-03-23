Okullardaki kantinlerle ilgili flaş karar! Öğrenciler, veliler, kanticiler dikkat: MEB kararını açıkladı













BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA!

Ülkemizi derinden etkileyen depremlerin ardından kimsenin mağduriyet yaşamaması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Deprem nedeniyle okulların da tatil edildiği 4 ilde kantin kiralarına düzenleme getirildi. İşte detaylar…Bakan Özer, kantinlerin kiralama ücretleri hakkında daha fazla ayrıntı verdi.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin sağlıklı beslenmelerinin sağlanması için Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da .bulunan ki okul kantinlerinin kiralarının sadece 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başında tahsil edileceğini açıkladı.Ayrıca deprem bölgesinde diğer illerde de kantin kiralama uygulamasına geçileceğini duyurdu. Bu karar kantincilere destek olma aşamasında önemli bir uygulama. Yaşanan doğal afetin büyüklüğü nedeniyle tüm alanlarda incelemeler sürüyor.Kantin esnafı mağdur olmasın diye kiralama masraflarını göz ardı etme kararı alan Bakan Özer; "Yaşadığımız derin acı sonrasında hayatın mümkün olduğunca normalleşebilmesi için aşamalı olarak bölgedeki okullarımızı açma kararı aldık. Afet bölgesi olarak ilan edilen Adana, Diyarbakır, Elâzığ, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illeriyle Sivas ilinin Gürün ilçesinde yer alan Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlardaki kantin gibi yerlerin kiralarını deprem nedeniyle mağduriyet yaşayan öğrencilerimizin sağlıklı şekilde beslenme ihtiyaçlarının sağlanması ve kantinci esnafının mağdur olmaması amacı ile muhammen bedel tespit komisyonu tarafından indirime tabi tutulmasına karar verildi. Depremden en çok etkilenen illerden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da ise eğitim öğretimin başlaması durumunda, bu illerdeki Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda kantin yerlerinin kira bedelleri 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlangıcına kadar alınmamasına karar verilmiştir" açıklamasında bulundu. Bu açıklama ile esnafların yaraları sarılmış olacak.