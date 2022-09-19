EKONOMİ
19 Eylül 2022 - 12:33

Okulların açılması elektronik ürünlere olan talebi arttırdı

Okulların açılması teknolojik ürün satışlarını artırdı. Okula dönüş döneminde tüketicilere farklı imkanlar sunan MediaMarkt'ın dizüstü bilgisayarların satışlarında önceki haftalara oranla yüzde 25'in üzerinde, çocuk saatlerinin satışlarında ise 2 katına yakın bir artış yaşandı.

EKONOMİ
19 Eylül 2022 - 12:33
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Okulların açılması elektronik ürünlere olan talebi arttırdı


Yaz tatilinin sona ermesiyle milyonlarca öğrenci, geçen hafta okullarına geri döndü. Veli ve öğrencilerin okul alışverişi heyecanıysa hayatın birçok alanında temel ihtiyaçlar arasında yer alan elektronik ürünlerin satışını artırdı. Öğrencilerin okul ihtiyaçları için tablet, dizüstü bilgisayar, mobil cihaz veya çocuk saati gibi ürün kategorilerinin yanı sıra şehir değiştiren veya eve çıkan öğrenciler için de beyaz eşya ve televizyon gibi kategorilerde fırsatlar düzenleyen MediaMarkt, kampanya dönemine dair verilerini açıkladı.

MediaMarkt, mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de gerçekleştirdiği kampanyalar ile Eylül'ün ilk haftasında, önceki haftalara oranla dizüstü bilgisayar satışlarında yüzde 25'in üzerinde ve çocuk saatlerinin satışında ise 2 katına yakın bir artış yakaladı. Birçok kampanya döneminin yıldızı olan ve Bu dönemde yüzde 10 civarında artış görülen akıllı telefonlar ise yine en fazlaca satılan ürünler arasında yerini aldı.



En çok aranan ürün kategorileri
Marka, bu verilere bunun dışında kampanya döneminde web sitesi üzerinde en fazla araştırılan ürünleri de açıkladı. Okulların açılmasının tetiklediği şehirlerarası ikamet değişimleri ve artan yeni ev kurulumları ile özellikle süpürgeler de en fazla arananlar listesinde ilk sıralara çıktı. Bu süreçte süpürge satışlarında yüzde 20'nin üzerinde bir artış gerçekleşirken, robot süpürge ve kulaklık kategorileri ise okula dönüş kampanyaları döneminde tüketicilerin en fazla arattığı kategoriler oldu.

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