Okulların kapanacağı tarih belli oldu! 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da bitiyor..







"ÇOCUKLARIN TRAVMAYI ATLATABİLMESİ İÇİN HER TÜRLÜ DESTEK SAĞLANDI"











“7 HATAY İLÇESİNDE EĞİTİME BAŞLADIK”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, milyonlarca öğrenci ve velilerinin merakla bekledikleri bit haberi paylaştı. Bakan Özer, açıklamasında 2022-2023 eğitim öğretim sürecinin 6 Haziran'da tamamlanacağını ve erhangi bir uzatmanın da yapılmayacağını söyledi. Bakan Özer, "Uzatma vermeyeceğiz. Ancak bu yaz sonunda açıklayacağımız telafi amaçlı eğitim programlarımızı güçlendirerek öğrencilerimize desteğimizi sürdüreceğiz" dedi. Bakan Mahmut Özer, Hatay'fa bulunan Afet Koordinasyon Merkezi'nde bir açıklama yaptı. Bakan Özer'in açıklamasında ürkiye'nin büyüklük ve şiddet olarak çok büyük bir depremle ve çok büyük bir zorlukla karşı karşıya olduğu vurgusu vardı.Devletin ve milletin el ele verdiği bu süreçte önemli mesafeler kaydedildiğini ve kaydedilmeye devam edileceğini söyleyen Özer, şöyle konuştu: "Hayatın normalleşmes sürecindeki i en önemli etkenlerden biri eğitimin normal akışının sağlanmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Şubat'tan itibaren, "Bölgede okullar açmasak da kurduğumuz çadırlar, konteynerler ve prefabrik okullar ile çocukların bu travmayı aşmaları için her türlü desteği sağladık. Müfredat temelli eğitim yerine psikolojik eğitime ağırlık vererek bu çocukları normalleştirmeleri ve psikolojik dayanıklılıklarını geliştirmeleri için her türlü desteği kendilerine sunduk..”1 Mart'ta Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da, 13 Mart'ta Gaziantep, Osmaniye ve Adana'da eğitimin başladığını söyleyen Özer, depremden en çok etkilenen yerler Malatya ile Adıyaman'ın yanı sıra Kahramanmaraş ve Hatay hakkında şu bilgileri paylaştı: Kapsamlı bir inceleme yaptık. tüm bakanlar, komutanlar, delegeler, valiler, kaymakamlar, il ve ilçe milli eğitim müdürleri ile araştırma yaparak diğer illerde olduğu gibi tek yönlü bir yaklaşım yerine okul ve ilçe temelli bir eğitimin başlatıldı. OKULLAR 16 HAZİRAN'DA KAPALI OLACAK Mahmut Özer, "Yapılması gereken yapıldı" diyerek, öğretmen, çocuk ve toplum yaşamının akışının normalleştirilmesi yönünde geri bildirimler aldığını söyledi. Bugün 4 ilin okul açan ilçelerinde 201 bine yakın öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğünü kaydeden Özer, şöyle devam ediyor: “6 Şubat itibarıyla 18,5 milyon öğrenciyi eğitim ve öğretime kavuşturduk. Kalan öğrenciler şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'na rapor verecek. Bunun yerine bu yetkiyi valilerimize verdik, valilerimiz artık kendi illerinin zaten nitelikli olan ilçelerinde eğitim verecekler. 2022-2023 yılı eğitim süreci ise Haziran ayında sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapılmayacaktır. Bazı gecikmeler olsa bile 6 Haziran'da eğitime son vereceğiz. Ancak bu yaz açıklayacağımız kayıp eğitim programlarımızı güçlendirerek öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz."