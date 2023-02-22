Finans
22 Şubat 2023 - 14:15

Okulu uzaktan eğitim olan öğrencilere 500 TL burs müjdelendi! Başvuran hemen alacak

üniversite eğitiminde öğrenciler için uzaktan eğitime geçiş yapılırken 500 TL burs verileceği açıklandı. Belediye başkanı tarafından öğrencilerin yüzünü güldüren açıklama geldi. Birçok belediyeden aynı destek için harekete geçildi.

Finans
22 Şubat 2023 - 14:15
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Okulu uzaktan eğitim olan öğrencilere 500 TL burs müjdelendi! Başvuran hemen alacak


Belediyeler tarafından yapılan açıklama üzerine öğrencilere verilen bursun sürekli olacağı yönünde bilgi verildi. Özel burs sağlayıcılarının yanı sıra devlet destekli burslar da kaldığı yerden devam edeceği açıklandı. Belediyeler tarafından çeşitli bilgilendirmeler gelirken işte o belediye öğrencilere 500 TL burs vereceğini duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında 10 il yakından hasar görürken arama kurtarma çalışmaları ise ilk gün ki gibi devam ediyor. Depremin yıkıcı yaralarının sarsılması için destek belediyeler tarafından geldi. Günlük olarak farklı destekler açıklanırken belediyelerden gelen destekler kapsamında vatandaşların yüzü güldü. Silivri ilçesi Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden halka ulaşırken yaptığı paylaşımda 320 üniversite öğrencilerine 500 TL burs vereceğini açıkladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının bahar döneminde eğitimin uzaktan olarak devam etmesine ilişkin bu desteğin devam edeceğinin altı çizildi.



Öğrencilere 500 tl burs

KYK ÜZERİNDEN BURSLAR ÖDENECEK Mİ?

Belediyeler mevcut öğrenci burslarının uzaktan eğitim süreci dahilinde öğrencilere ulaşacağı haberini verirken KYK tarafından ise öğrencilere sunulan kredi ödemelerinin sürekli olarak devam etmesi gündeme geldi. Uzaktan eğitim süresince burslar ve kredilerin hesaplara yatırılıp yatırılamayacağı merak konusu olurken net bir bilgi söz konusu olmasada yatırılması bekleniyor. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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