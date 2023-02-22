Okulu uzaktan eğitim olan öğrencilere 500 TL burs müjdelendi! Başvuran hemen alacak

Belediyeler tarafından yapılan açıklama üzerine öğrencilere verilen bursun sürekli olacağı yönünde bilgi verildi. Özel burs sağlayıcılarının yanı sıra devlet destekli burslar da kaldığı yerden devam edeceği açıklandı. Belediyeler tarafından çeşitli bilgilendirmeler gelirken işte o belediye öğrencilere 500 TL burs vereceğini duyurdu.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında 10 il yakından hasar görürken arama kurtarma çalışmaları ise ilk gün ki gibi devam ediyor. Depremin yıkıcı yaralarının sarsılması için destek belediyeler tarafından geldi. Günlük olarak farklı destekler açıklanırken belediyelerden gelen destekler kapsamında vatandaşların yüzü güldü. Silivri ilçesi Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden halka ulaşırken yaptığı paylaşımda 320 üniversite öğrencilerine 500 TL burs vereceğini açıkladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının bahar döneminde eğitimin uzaktan olarak devam etmesine ilişkin bu desteğin devam edeceğinin altı çizildi.