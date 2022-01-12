Okyanus sıcaklıkları 2021'de rekor kırdı













ABD, İngiltere ile Çin'de bulunan bazı üniversite ve bilim adamlarının ortak çalışması ile küresel ısınmanın etkilerini bir kere daha gözler önüne serdi. Yapılan çalışmalar neticesinde sera gazlarının da etkisiyle 2021'de okyanus sıcaklıklarının rekor düzeyde artığı belirtili. Hazırlanan raporda korkulan gerçekler gün yüzüne çıktı. Hazırlanan raporda "1958'den bu yana okyanusların ısısı sabit bir hızla yükseldi, 1990'lardan sonra keskin bir şekilde ivme kazandı ve son 6 yıldır ise her yıl rekor kırdı" ifadeleri yer aldı.Raporun baş yazarı ve Çin Bilimler Akademisi Atmosferik Fizik Enstitüsü Profesörü Lijing Cheng konu hakkında yaptığı açıklamalarda "Küresel ısınmanın aslında okyanus ısınması olduğunu ve ciddi sonuçları ortaya çıkardığını vurgulamak istiyoruz. Okyanus ısınması, rekorları kırmaya devam ediyor" dedi.Çalışmada yer alan bir diğer bilim adamı ABD'nin Colorado Ulusal Atmosfer Araştırmaları Merkezi iklim bilimcisi Kevin Trenberth ise okyanuslardaki ısı artışının "insan kaynaklı iklim değişikliğinin birincil göstergesi" olduğuna dikkati çekerek durumun korkutucu olduğunu belirtti.Araştırmacılar, fosil yakıtlardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının, gezegenin atmosferinde ısıyı hapsederek enerji dengesizliği oluşturduğuna ve okyanusların aşırı ısının yüzde 90'ını emdiği gerçeğine işaret etti.