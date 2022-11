Olağanüstü hal nedir, ne zaman alınır? OHAL kararı kimler tarafından alınır? OHAL kararı alınan durumlar

OLAĞANÜSTÜ HAL NEDİR?





OLAĞANÜSTÜ HAL NE KADAR SÜRE İLAN EDİLİR?

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLİRSE NE OLUR?

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimi ile birlikte Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu OHAL kararı aldı. Alınan karar ile birlikte pek çok kişi OHAL hakkında araştırma yapmaya başladı. Bir de merak edilen konu hakkındaki detayları sizlerle paylaşıyoruz. İşte konu hakkındaki tüm detaylar…Bir devletin normal yetkilerini ve hukuki dayanaklarını kullanılmadığı durumlarda başvurulan karara olağanüstü hal denir. Olağanüstü idari durumlarının gerçekleşmesi ile OHAL kararı alınır. Kamu düzenini bozan şiddet olayları,ağır ekonomik bunalım, afetler, tehlikeli salgın hastalık gibi durumlarda olağanüstü hal kararı alınabilmektedir. 1982 Anayasası kapsamında olağanüstü idare biçimleri iki başlık altında toplanmaktadır.Bu kapsamda olağanüstü hallerde sıkıyönetim ile seferberlik ve savaş olarak iki başlık karşımıza çıkar. Sıkıyönetim durumunda, askeri güçler ve otoriteler sivil güçlerin yerini aldığı halde, olağanüstü hal uygulamasında yetkiler sivil mercilerin elinde kalmaktadır. OHAL kararı Bakanlar Kurulu tarafından alınırken ülkenin tamamını ya da bir bölümünü kapsayan 6 aylık bir süreyi içerir. Alınan OHAL kararı TBMM'nin onayında sunulmaktadır. TBMM bu kararı onaylayabilirken değişiklik yapma hakkına da sahiptir. Bu doğrultuda Bakanlar Kurulu isteği üzerine olağanüstü hal 4 ayı geçmemek üzere uzatılabilir. Alınan OHAL kararı Bakanlar Kurulu tarafından gerekli görülen iletişim araçları ile kamuoyuna bildirilir.OHAL kararı ülkenin tamamını kapsayan bildiği gibi belirli bir bölgeyi de içerebilir. Alınan karar 6 ayı geçmemek şartı ile kamuoyuna duyurulur. OHAL kararı alındıktan sonra TBMM onayına sunulur. TBMM olağanüstü hal süresi üzerinde değişiklik yapabilme hakkına sahiptir. 2016 yılında gerçekleştirilen darbe girişimi sonrasında ülkedeki problemleri daha rahat bir şekilde çözülebilmesi ve refaha ulaşabilmesi için yapılan çalışmaların düzgün bir şekilde yürütülmesi için OHAL kararı alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar 3 ay süre ile ilan edildi.Olağanüstü hal kararının alınması ile birlikte güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının önüne geçmek için 9. maddede yer alan tedbirler alındı.Bu maddeye ek olarak alınan kararlar ise şu şekildedir: Sokak çıkışlarını kısıtlamak veya yasaklamak. Belirli alan ve bölgelerde belirlenen saat içerisinde kişilerin dolaşmasını, toplanmasını ve araç hareketlerini yasaklamak. Kişiler üzerinde arama yaparak suç niteliği taşıyan eşyalara delil olarak el koymak. Olağanüstü hal olan bölgede dolaşan kişilerin kimlik belirleyici bir belge taşımasına mecburiyet koymak. Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar ilanı ve benzerlerinin basılmasını, çoğaltılmasını, yayımlanmasını ve dağıtılmasını, bunlardan olağanüstü hal bölgesi dışında basılmış veya çoğaltılmış olanların bölgeye sokulmasını ve dağıtılmasını yasaklamak veya izne bağlamak; basılması ve neşri yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş ve benzeri matbuayı toplatmak. Söz yazı resim ve benzeri her türlü yayımı kontrol ederek gerekli görülmesi durumunda yasaklamak. Hassasiyet taşıyan kamuya veya kişilere iç güvenliği sağlamak adına özel koruma tedbiri aldırmak ve bunların arttırılmasını sağlamak. Sahne oyunları ya da film gibi aktiviteleri gerektiğinde durdurmak ve yasaklamak. Ruhsatı bulunsa bile her türlü silahın taşınmasında ve nakledilmesine yasaklamak.Her türlü cephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, radyoaktif maddeler veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler ve boğucu gazlar veya benzeri maddelerin bulundurulmasını, hazırlanmasını, yapılmasını veya naklini izne bağlamak veya yasaklamak ve bunlar ile bunların hazırlanmasına veya yapılmasına yarayan eşya, alet veya araçların teslimini istemek veya toplatmak Kamu düzenini bozacak olan kişilerin bölgeye girişini engellemek. Bölge güvenliğinin arttırılması için tesis ve teşekküllerin bulunduğu alanlara giriş çıkışları düzenlemek ya da kayıt altına almak. Kapalı ya da açık her alanda yapılacak toplantı ve Gösteri yürüyüşlerini yasaklamak ertelemek ve izne bağlamak. Bununla birlikte toplantı ve gösterilerin yapılacağı yer ve zamanın tayin, tespit ve tahsis etmek ve gözetim altında tutmak. İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet akdinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek Dernek faaliyetleri hakkında yeni düzenlemeler yaparak 3 ayı geçmemek kaydıyla durdurmak. OHAL durumunda kanun kurumları arasında iletişim ve başkanlık görevlerini sürdürülmesi bakanlık tarafından sağlanır. OHAL kararı alınmasına neden olan durumlar tespit edildikten sonra bakanlıkların temsilcilerinden oluşan bir Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu toplanır.OHAL kararının uygulanmasında göreve yetki verilen il valilikleri bulunmaktadır. Bir bölgede olağanüstü hal ilan edilmesi durumunda Vali yetkili konumunda yer almaktadır. 1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 8. Maddesine göre afet ya da salgın hastalık nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmesi durumunda valiler ve kaymakamlıklar 18-60 yaş arasındaki erkeklere çalışma yükümlülüğü gerekli görülmesi durumunda para ve mal yükümlülüğü ortaya koyabilmektedir. Ağır ekonomik bunalım sebebiyle gösterilecek olan OHAL kararı Bakanlar Kurulu kanun hükmünde kararnameler ile ekonomik çalışmalar üzerinde tedbirler alınabilir. Şiddet durumunun görülmesi ile alınan olağanüstü hal kararında ise idari organlar sıkıyönetim kararı alabilir. Olağanüstü hal kararının alınması durumunda Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu Kanun Hükmünde Kararname çıkarabilmektedir. Kanun Hükmünde Kararnameler için karşı dava açılamaz.