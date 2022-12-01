Ölçüsü şaşmayan kaşık tatlısı tarifi! Tam ölçekli pratik ve tadı damağınızda kalacak o tarif







KAŞIK TATLISI MALZEMELERİ

YALANCI TAVUK GÖĞSÜ







SUPANGLE

TARİFİ

İştah açıcı bu tarif tatlı sevmeyenleri bile sevdirecek cinsten oldu. Tam ölçülü ve kıvamlı oldukça yerinde olan bu tarif beğenileri alırken yiyenlerin yedikçe yiyesi gelmektedir. Kolay ve pratik lezzetlerden olan kaşık tatlısı tarifi ve malzemeleri...125 gram (yarım paket) tereyağı ya da margarin1 su bardağı un 1 litre (5 su bardağı) süt 1 su bardağı toz şeker 1 paket vanilya2 yemek kaşığı kakao Yarım su bardağı un Yarım su bardağı toz şeker 2,5 su bardağı (yarım litre) süt 1 adet yumurta 1 yemek kaşığı tereyağı ya da margarin 100 gram bitter çikolata Yarım su bardağı soğuk suÖncelikle tavuk göğsü yapılışından başlarken tencerenin içerisinde un, süt, şeker eklenerek dibi tutmayacak şekilde karıştırma işlemi yapılır kaynayan tavuk göğsü içerisine tereyağ eklenirken aynı zamanda ise vanilin ilave edilerek ocaktan alınır. Bir diğer ocakta ise supangle yapımı için tencere içerisinde süt, kakao, şeker, yumurta alınır ve kaynayana kadar karıştırılır. Kaynayan supangle içerisine tereyağ, vanilin ve çikolata eklenerek tekrar karıştırılır ve soğuması için ocaktan alınır. Tatlıyı yapacağımız borcamın içerisi hafif ıslatılır ve ilk tavuk göğsü sonrasında üzerine supangle ilave edilir. Servis edilirken üzerine kakao serpiştirilir. Afiyet olsun.