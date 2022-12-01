Yemek Tarifleri
01 Aralık 2022 - 07:19

Ölçüsü şaşmayan kaşık tatlısı tarifi! Tam ölçekli pratik ve tadı damağınızda kalacak o tarif

Pratik tatlı arayışında olanlara oldukça kolay kaşık tatlısı tarifi geldi. Supangle ve yalancı tavuk göğsü lezzetlerinin bir araya geldiği bu lezzet herkes tarafından beğenilmektedir. Tadı damağınızda kalacak kaşık tatlısı tarifi haberimizde yer almaktadır

Yemek Tarifleri
01 Aralık 2022 - 07:19
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ölçüsü şaşmayan kaşık tatlısı tarifi! Tam ölçekli pratik ve tadı damağınızda kalacak o tarif


İştah açıcı bu tarif tatlı sevmeyenleri bile sevdirecek cinsten oldu. Tam ölçülü ve kıvamlı oldukça yerinde olan bu tarif beğenileri alırken yiyenlerin yedikçe yiyesi gelmektedir. Kolay ve pratik lezzetlerden olan kaşık tatlısı tarifi ve malzemeleri...

KAŞIK TATLISI MALZEMELERİ

YALANCI TAVUK GÖĞSÜ

125 gram (yarım paket) tereyağı ya da margarin



1 su bardağı un

1 litre (5 su bardağı) süt

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

SUPANGLE

2 yemek kaşığı kakao

Yarım su bardağı un

Yarım su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı (yarım litre) süt

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı ya da margarin

100 gram bitter çikolata

Yarım su bardağı soğuk su

TARİFİ

Öncelikle tavuk göğsü yapılışından başlarken tencerenin içerisinde un, süt, şeker eklenerek dibi tutmayacak şekilde karıştırma işlemi yapılır kaynayan tavuk göğsü içerisine tereyağ eklenirken aynı zamanda ise vanilin ilave edilerek ocaktan alınır. Bir diğer ocakta ise supangle yapımı için tencere içerisinde süt, kakao, şeker, yumurta alınır ve kaynayana kadar karıştırılır. Kaynayan supangle içerisine tereyağ, vanilin ve çikolata eklenerek tekrar karıştırılır ve soğuması için ocaktan alınır. Tatlıyı yapacağımız borcamın içerisi hafif ıslatılır ve ilk tavuk göğsü sonrasında üzerine supangle ilave edilir. Servis edilirken üzerine kakao serpiştirilir. Afiyet olsun.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
Sokak lezzetlerinin baş tacı kumpiri evde yapmak artık çok kolay! Bol malzemeli pratik kumpir tarifi
Sokak lezzetlerinin baş tacı kumpiri evde yapmak artık çok kolay! Bol malzemeli pratik kumpir tarifi
Baklava fiyatları aldı başını gitti! Cevizli ev baklavası için kollar sıvandı! Tam ölçülü kıyır kıyır ev baklava tarifi
Baklava fiyatları aldı başını gitti! Cevizli ev baklavası için kollar sıvandı! Tam ölçülü kıyır kıyır ev baklava tarifi
Hiç bu kadar çıtır patatesli börek yediniz mi? Ağızla kıyır kıyır eden patatesli kaşarlı muska böreği sofralarda yerini aldı
Hiç bu kadar çıtır patatesli börek yediniz mi? Ağızla kıyır kıyır eden patatesli kaşarlı muska böreği sofralarda yerini aldı
Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti ayva tatlısını bir de böyle deneyin! Damak şöleni yaşatacak pratik ayva tatlısı tarifi
Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti ayva tatlısını bir de böyle deneyin! Damak şöleni yaşatacak pratik ayva tatlısı tarifi
Kimse böylesini görmedi! Hamurda güveç tarifi görenleri iştiha getirdi! Hamurda güveç tarifi ve malzemeleri
Kimse böylesini görmedi! Hamurda güveç tarifi görenleri iştiha getirdi! Hamurda güveç tarifi ve malzemeleri
Kahvaltıların vazgeçilmezi olacak! Bu çıtır peynirleri bir yiyen bir daha yiyecek! Kaşarın en lezzetli hali çıtır peynir tarifi
Kahvaltıların vazgeçilmezi olacak! Bu çıtır peynirleri bir yiyen bir daha yiyecek! Kaşarın en lezzetli hali çıtır peynir tarifi
Son Haberler
Sokak lezzetlerinin baş tacı kumpiri evde yapmak artık çok kolay! Bol malzemeli pratik kumpir tarifi
Sokak lezzetlerinin baş tacı kumpiri evde yapmak artık çok kolay!...
Futbol Efsanesi Pele kanser tedavisi için hastanede
Futbol Efsanesi Pele kanser tedavisi için hastanede
Baklava fiyatları aldı başını gitti! Cevizli ev baklavası için kollar sıvandı! Tam ölçülü kıyır kıyır ev baklava tarifi
Baklava fiyatları aldı başını gitti! Cevizli ev baklavası için...
Birce Akalay'dan sır dolu paylaşım! Tesettüre giren Akalay hayranlarını heyecanlandırdı
Birce Akalay'dan sır dolu paylaşım! Tesettüre giren Akalay hayranlarını...
Makyajsız görüntülenen Hadise'den şaşırtan hareket! Basın mensuplarına öyle bir tepki verdi ki kimse bir şey anlamadı
Makyajsız görüntülenen Hadise'den şaşırtan hareket! Basın mensuplarına...
Aslı Enver’in bebek haberiyle roller değişti! Yeni başrol Demet Özdemir oldu
Aslı Enver’in bebek haberiyle roller değişti! Yeni başrol Demet...
Hiç bu kadar çıtır patatesli börek yediniz mi? Ağızla kıyır kıyır eden patatesli kaşarlı muska böreği sofralarda yerini aldı
Hiç bu kadar çıtır patatesli börek yediniz mi? Ağızla kıyır kıyır...
Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti ayva tatlısını bir de böyle deneyin! Damak şöleni yaşatacak pratik ayva tatlısı tarifi
Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti ayva tatlısını bir de böyle...
Kimse böylesini görmedi! Hamurda güveç tarifi görenleri iştiha getirdi! Hamurda güveç tarifi ve malzemeleri
Kimse böylesini görmedi! Hamurda güveç tarifi görenleri iştiha getirdi!...
Büyük tehlike Dünya kuş gribi ile sarsılıyor
Büyük tehlike Dünya kuş gribi ile sarsılıyor
Milyonlarca öğrenci faydalanacak! Bakan Özer açıkladı: MEB'den öğrencilere ücretsiz yemek!
Milyonlarca öğrenci faydalanacak! Bakan Özer açıkladı: MEB'den öğrencilere...
Covidin kadınlar üzerindeki konuşulmayan etkisi
Covidin kadınlar üzerindeki konuşulmayan etkisi
Cristiano Ronaldo'ya Al Nasr'dan servet değerinde teklif! Çılgın bonservise evet dedi iddiaları ve tarihin en büyük imzası
Cristiano Ronaldo'ya Al Nasr'dan servet değerinde teklif! Çılgın bonservise...
Yapılan yeni araştırma: Yeşil Çay Alzheimer'a karşı koruyor
Yapılan yeni araştırma: Yeşil Çay Alzheimer'a karşı koruyor
Yüksek IQ’lu insanlar bu 4 özelliğe sahip! Sizde yüksek IQ’lu olabilirsiniz! Karakter özellikleri tüm ipuçlarını veriyor
Yüksek IQ’lu insanlar bu 4 özelliğe sahip! Sizde yüksek IQ’lu...