Ölen kişinin bankadaki parası için neler yapılır, nasıl çekilir? Ölen kişinin banka hesap işlemleri

Bir kişinin vefat etmesi durumunda bankadaki parası ya da borcu için neler yapılacağı en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Ölen kişinin haklarını miras yolu ile devretmesi durumunda mirasta yer alan kişiye devir işlemleri yapılır. Ölen kişinin banka hesabının olması durumunda bu hesaba erişim sadece kendisi ya da noter onaylı vekalet verdiği kişi tarafından kullanılabilmektedir. Bu nedenle pek çok kişi ölen kişinin bankada parasının bulunması durumunda neler yapılabileceğini araştırmaktadır. İşte konu hakkındaki detaylar…
Vergi Usul Kanunu’nun 16. Maddesine göre kişinin ölümünün gerçekleştiği toplamda 4 ay içerisinde mirasçılık belgesi ile birlikte vergi dairesine bildirilmesi gerekir. Bununla birlikte kişiye ait olan para,ev, araba gibi tüm değerlilerin vergi dairesine bildirilmesi gerekir. Vergi Dairesi bankalardaki para işleminin yürütülebilmesi için mirasçıya bir yazı verir. Bu yazıyı almak için tek mirasçının gitmesi yeterlidir. İşlemler için notere başvurmak daha hızlı sonuç almanızı sağlayacaktır.
ÖLEN KİŞİNİN BANKADAKİ PARASI İÇİN NELER YAPILIR?Hayatını kaybeden bir kişinin bankada parasının bulunması durumunda yapılması gereken işlemler şu şekildedir: Bankalar Birliği’ne dilekçe iletmek Tek tek bankalara dilekçe iletmek Bankalar Birliği dilekçesinin geç gelmesi durumunda tek tek banka sormak daha avantajlı bir yöntem olacaktır. Ölen kişinin banka hesabı işlemleri için öncelikle kişinin nüfustan düşürülmesi gerekir. İlçe nüfus müdürlüğüne 10 gün içerisinde ölüm tutanağının bildirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde kişinin öldüğü kesinleşmiş olacaktır. Ölüm sonrasında ise mirasçılar için verilen “mirasçılık belgesi”nin alınması gerekir. Noter ya da Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilen bu belge olmadan işlemler yapılamaz.
Vergi Usul Kanunu’nun 16. Maddesine göre kişinin ölümünün gerçekleştiği toplamda 4 ay içerisinde mirasçılık belgesi ile birlikte vergi dairesine bildirilmesi gerekir. Bununla birlikte kişiye ait olan para,ev, araba gibi tüm değerlilerin vergi dairesine bildirilmesi gerekir. Vergi Dairesi bankalardaki para işleminin yürütülebilmesi için mirasçıya bir yazı verir. Bu yazıyı almak için tek mirasçının gitmesi yeterlidir. İşlemler için notere başvurmak daha hızlı sonuç almanızı sağlayacaktır.