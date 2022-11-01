Ölen kişinin bankadaki parası için neler yapılır, nasıl çekilir? Ölen kişinin banka hesap işlemleri

ÖLEN KİŞİNİN BANKADAKİ PARASI İÇİN NELER YAPILIR?

ÖLEN KİŞİNİN BANKA HESABI NE OLUR?

ÖLEN KİŞİNİN BANKADAKİ PARASI NASIL ÇEKİLİR?

Bir kişinin vefat etmesi durumunda bankadaki parası ya da borcu için neler yapılacağı en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Ölen kişinin haklarını miras yolu ile devretmesi durumunda mirasta yer alan kişiye devir işlemleri yapılır. Ölen kişinin banka hesabının olması durumunda bu hesaba erişim sadece kendisi ya da noter onaylı vekalet verdiği kişi tarafından kullanılabilmektedir. Bu nedenle pek çok kişi ölen kişinin bankada parasının bulunması durumunda neler yapılabileceğini araştırmaktadır. İşte konu hakkındaki detaylar…Hayatını kaybeden bir kişinin bankada parasının bulunması durumunda yapılması gereken işlemler şu şekildedir: Bankalar Birliği’ne dilekçe iletmek Tek tek bankalara dilekçe iletmek Bankalar Birliği dilekçesinin geç gelmesi durumunda tek tek banka sormak daha avantajlı bir yöntem olacaktır. Ölen kişinin banka hesabı işlemleri için öncelikle kişinin nüfustan düşürülmesi gerekir. İlçe nüfus müdürlüğüne 10 gün içerisinde ölüm tutanağının bildirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde kişinin öldüğü kesinleşmiş olacaktır. Ölüm sonrasında ise mirasçılar için verilen “mirasçılık belgesi”nin alınması gerekir. Noter ya da Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilen bu belge olmadan işlemler yapılamaz.Vergi Usul Kanunu’nun 16. Maddesine göre kişinin ölümünün gerçekleştiği toplamda 4 ay içerisinde mirasçılık belgesi ile birlikte vergi dairesine bildirilmesi gerekir. Bununla birlikte kişiye ait olan para,ev, araba gibi tüm değerlilerin vergi dairesine bildirilmesi gerekir. Vergi Dairesi bankalardaki para işleminin yürütülebilmesi için mirasçıya bir yazı verir. Bu yazıyı almak için tek mirasçının gitmesi yeterlidir. İşlemler için notere başvurmak daha hızlı sonuç almanızı sağlayacaktır.Vefat eden kişinin mirasçıları veraset ilamı aldıktan sonra 4 ay içerisinde Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesini hazırlatması gerekir. Vergi ödemesi yapan mirasçılar ise bankaya yazılı bir şekilde başvurusunu iletebilir. Yapılan başvuru sonrasında banka hesabında bulunan paradan yüzde on vergi kesintisi yapılarak geriye kalan tutar mirasçıya verilir. Ölen kişinin banka hesabı üzerinde işlem yapılmaması durumunda ise belli bir süre sonra zaman aşımına uğrar. Ölen kişinin mirasçıları veraset ilamı alarak gerekli işlemleri bankaya bildirilerek ödeme alabilmektedir. 10 yıl boyunca işlem yapılmayan hesaplar ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na aktarılır. Bu durumda mirasçılar herhangi bir hak talep edemez.Veraset ilamının alınması ile birlikte tek kişi olarak ya da bütün mirasçılar bankaya başvuru yapabilir. Banka tarafından vergi işlemleri düştükten sonra kalan para mirasçılara aktarılır. Ölen kişinin hesabında bulunan paranın dolar ya da euro cinsinde olması durumunda ise para TL'ye çevirerek mirasçılara verir.