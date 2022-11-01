Finans
01 Kasım 2022 - 12:02

Ölen kişinin bankadaki parası için neler yapılır, nasıl çekilir? Ölen kişinin banka hesap işlemleri

Ölen bir kişinin bankada parasının bulunması durumunda ne olacağı, paranın nasıl çekileceği gibi pek çok konu akıllarda yer ediniyor. Ölen kişinin banka işlemleri hakkında merak edilenleri sizler paylaşıyoruz. İşte konu hakkındaki detaylar…

Finans
01 Kasım 2022 - 12:02
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ölen kişinin bankadaki parası için neler yapılır, nasıl çekilir? Ölen kişinin banka hesap işlemleri
Bir kişinin vefat etmesi durumunda bankadaki parası ya da borcu için neler yapılacağı en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Ölen kişinin haklarını miras yolu ile devretmesi durumunda mirasta yer alan kişiye devir işlemleri yapılır. Ölen kişinin banka hesabının olması durumunda bu hesaba erişim sadece kendisi ya da noter onaylı vekalet verdiği kişi tarafından kullanılabilmektedir. Bu nedenle pek çok kişi ölen kişinin bankada parasının bulunması durumunda neler yapılabileceğini araştırmaktadır. İşte konu hakkındaki detaylar…

ÖLEN KİŞİNİN BANKADAKİ PARASI İÇİN NELER YAPILIR?

Hayatını kaybeden bir kişinin bankada parasının bulunması durumunda yapılması gereken işlemler şu şekildedir:

Bankalar Birliği’ne dilekçe iletmek

Tek tek bankalara dilekçe iletmek

Bankalar Birliği dilekçesinin geç gelmesi durumunda tek tek banka sormak daha avantajlı bir yöntem olacaktır.

Ölen kişinin banka hesabı işlemleri için öncelikle kişinin nüfustan düşürülmesi gerekir. İlçe nüfus müdürlüğüne 10 gün içerisinde ölüm tutanağının bildirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde kişinin öldüğü kesinleşmiş olacaktır. Ölüm sonrasında ise mirasçılar için verilen “mirasçılık belgesi”nin alınması gerekir. Noter ya da Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilen bu belge olmadan işlemler yapılamaz.

Ölen kişinin banka işlemleri

Vergi Usul Kanunu’nun 16. Maddesine göre kişinin ölümünün gerçekleştiği toplamda 4 ay içerisinde mirasçılık belgesi ile birlikte vergi dairesine bildirilmesi gerekir. Bununla birlikte kişiye ait olan para,ev, araba gibi tüm değerlilerin vergi dairesine bildirilmesi gerekir. Vergi Dairesi bankalardaki para işleminin yürütülebilmesi için mirasçıya bir yazı verir. Bu yazıyı almak için tek mirasçının gitmesi yeterlidir. İşlemler için notere başvurmak daha hızlı sonuç almanızı sağlayacaktır.

ÖLEN KİŞİNİN BANKA HESABI NE OLUR?

Vefat eden kişinin mirasçıları veraset ilamı aldıktan sonra 4 ay içerisinde Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesini hazırlatması gerekir. Vergi ödemesi yapan mirasçılar ise bankaya yazılı bir şekilde başvurusunu iletebilir. Yapılan başvuru sonrasında banka hesabında bulunan paradan yüzde on vergi kesintisi yapılarak geriye kalan tutar mirasçıya verilir.

Ölen kişinin banka hesabı üzerinde işlem yapılmaması durumunda ise belli bir süre sonra zaman aşımına uğrar. Ölen kişinin mirasçıları veraset ilamı alarak gerekli işlemleri bankaya bildirilerek ödeme alabilmektedir. 10 yıl boyunca işlem yapılmayan hesaplar ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na aktarılır. Bu durumda mirasçılar herhangi bir hak talep edemez.

ÖLEN KİŞİNİN BANKADAKİ PARASI NASIL ÇEKİLİR?

Veraset ilamının alınması ile birlikte tek kişi olarak ya da bütün mirasçılar bankaya başvuru yapabilir. Banka tarafından vergi işlemleri düştükten sonra kalan para mirasçılara aktarılır. Ölen kişinin hesabında bulunan paranın dolar ya da euro cinsinde olması durumunda ise para TL'ye çevirerek mirasçılara verir.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
İlginizi Çekebilir
Borç kapatma kredisi nedir, nasıl kullanılır? Borç transferi yapan bankalar ve borç kapatma kredisi kullanımı
Borç kapatma kredisi nedir, nasıl kullanılır? Borç transferi yapan bankalar ve borç kapatma kredisi kullanımı
Uzmanlardan altında 100 dolarlık düşüş olabileceği uyarısı!
Uzmanlardan altında 100 dolarlık düşüş olabileceği uyarısı!
Bankkart'ı olanlara Cumhuriyet Bayramı hediyesi: Hesaplarına 150 TL yüklenecek
Bankkart'ı olanlara Cumhuriyet Bayramı hediyesi: Hesaplarına 150 TL yüklenecek
Dijital Türk lirasının ödemelerde kullanılacak testleri için geri sayım başlatıldı!
Dijital Türk lirasının ödemelerde kullanılacak testleri için geri sayım başlatıldı!
Denizbank kartı olanlara müjde: 31 Ekime kadar başvurana 300 TL indirim
Denizbank kartı olanlara müjde: 31 Ekime kadar başvurana 300 TL indirim
E-Devlet'ten başvuran kiracılara 2000 TL ödenecek! Başvurular başladı
E-Devlet'ten başvuran kiracılara 2000 TL ödenecek! Başvurular başladı
Son Haberler
Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası ne kadar, sigortasız işçiler ne yapmalı? 2022 sigortasız işçi ihbar hattı
Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası ne kadar, sigortasız işçiler...
Toyota Corolla Cross Hybrid 2022 görücüye çıktı! Özellikleri ve Türkiye'ye özel lansman indirimli fiyatı!
Toyota Corolla Cross Hybrid 2022 görücüye çıktı! Özellikleri ve...
Kira gelir beyannamesi nedir, neden verilir? Kira gelir beyannamesi vermeme cezası nedir? Kira gelir beyannamesi ceza tutarları 2022
Kira gelir beyannamesi nedir, neden verilir? Kira gelir beyannamesi vermeme...
Kamuda kaç personel ve memur çalışıyor? Türkiye İstatistik Kurum verileri açıkladı!
Kamuda kaç personel ve memur çalışıyor? Türkiye İstatistik Kurum...
GSS borçları nedir, ne demektir? GSS borçları silinecek mi? GSS borçları hakkında alınan kararlar 2022
GSS borçları nedir, ne demektir? GSS borçları silinecek mi? GSS borçları...
Emekli maaş promosyonları ne kadar? 2022 promosyon kampanyaları ve sunulan fırsatlar
Emekli maaş promosyonları ne kadar? 2022 promosyon kampanyaları ve...
Anroid kullanıcıları dikkat! Banka hesabınızın sıfırlanmaması için bu uygulamaları hemen kaldırın
Anroid kullanıcıları dikkat! Banka hesabınızın sıfırlanmaması...
Juan Mata: Son haftalarda çok gol kaçırıyoruz
Juan Mata: Son haftalarda çok gol kaçırıyoruz
Bedelli askerlik nedir, kimler yapabilir? Bedelli askerlik ne kadar? Bedelli askerlik yapma şartları 2022
Bedelli askerlik nedir, kimler yapabilir? Bedelli askerlik ne kadar? Bedelli...
CarrefourSA personel alım başvuru şartları nelerdir? 2022 CarrefourSA personel alımı
CarrefourSA personel alım başvuru şartları nelerdir? 2022 CarrefourSA...
Banko asistanı nedir, banko asistanları ne iş yapar? Banko asistanı maaşı 2022
Banko asistanı nedir, banko asistanları ne iş yapar? Banko asistanı...
Galatasaray'da Okan Buruk, Nicolas Raskin'i istedi
Galatasaray'da Okan Buruk, Nicolas Raskin'i istedi
Cyle Larin'in büyük hayal kırıklığı!
Cyle Larin'in büyük hayal kırıklığı!
Odeabank personel alım başvuru şartları nelerdir? 2022 Odeabank başvuru iş formu
Odeabank personel alım başvuru şartları nelerdir? 2022 Odeabank başvuru...
Şenol Güneş, Cenk Tosun Weghorst ikilisini bozmayacak!
Şenol Güneş, Cenk Tosun Weghorst ikilisini bozmayacak!