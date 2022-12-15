Olimpia Milano'da işler yolunda gitmiyor. Başantrenör Ettore Messina, basına açıklamalarda bulundu...













Salı günü kendi evinde Maccabi Tel Aviv'e 71-77 kaybederek EuroLeague'de üst üste dokuzuncu mağlubiyetini alan Olimpia Milano, ligin dibine demir attı. Takımın başantrenörlük koltuğunda oturan Ettore Messina, maç sonu bazı açıklamalarda bulundu: "Gemiyi terk etmenin kimseye fayda etmeyeceğini fark ettim. Çalışmaya ve gelişmeye devam etmeliyiz. İtalya Ligi’nde iyi gidiyoruz ve bu şekilde devam etmeliyiz. EuroLeague’de ise daha iyi olmalıyız. Takıma transfer yapmayacağız veya birilerini kadrodan kesmeyeceğiz. Er ya da geç Shavon Shields ve Kevin Pangos’a kavuşacağız. Bu durumdan hepimiz sorumluyuz ve hep birlikte duracağız."Olimpia Milano, EuroLeageu'in 14. haftasında Kızılyıldız'ın konuğu olacak. Belgrad ekibi Kızılyıldız, koç değişikliği sonrası EuroLeague'de çıktığı altı maçın hepsini kazandı. Ve şu an ligdeki en uzun galibiyet serisine sahip olan takım.