YAŞAM
20 Eylül 2022 - 10:16

Oltu'da kereste fabrikası yandı, zarar 50 milyon TL

Erzurum'un Oltu ilçesinde yer alan kereste fabrikasında yangın çıktı. Yangında 50 milyon TL maddi zarar oluştu.

YAŞAM
20 Eylül 2022 - 10:16
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Oltu'da kereste fabrikası yandı, zarar 50 milyon TL


Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 02.00 sularında Oltu Narman karayolu 3'ncü kilometresinde yer alan Karaca Kereste Fabrikası yanarak küle döndü.

Oltu Ticaret Odası Başkanı Baki Karacaya ait Kereste Fabrikası nedeni henüz bilinmeyen yangından dolayı kereste fabrikası tamamen yanarken maddi zararın 50 milyon lira civarında olduğu belirtildi.
Fabrikada kalan gece bekçisi tarafından haberdar edilen yangında 20 milyonluk makine ekipmanı yanarken 30 milyonluk bina ve ahşap bin tane kapı ile bir kamyon kereste yandı.



Yangın Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından 4 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

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