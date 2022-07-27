Ölü doğurduğu bebeğini çöpe atan cani anne gözaltına alındı!













"Tecavüze uğradım, hamile kaldım"

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Bir kadının evinde gizlice doğum yaptığı ve ölü olarak doğurduğu bebeğini de çöp poşetine koyarak konteynırına attığı iddia edildi. Bu iddialar üzerine harekete geçen polis ekipleri olayın meydana geldiği öne sürülen eve geldiler ve V.S.K. adlı kadının ifadesine başvurdular. 22 Temmuz'da öğlen saatlerinde meydana gelen olayda detaylı inceleme başlatan polis ekipleri V.S.K. adlı kadının ailesinden gizli banyoda doğum yaptığı ve ölü olarak doğan bebeğini de gece saat 01.00 sıralarında çöp poşetine koyduktan sonra sokaktaki çöp konteynırına bıraktı belirlendi. V.S.K.'nın olayı itiraf etmesi sonrası ise hamilelik süreciye doğumu ailesinden nasıl gizlediğini anlattı.V.S.K., polise verdiği ifadesinde 2021 yılında tanıştığı O.U. isimli kişinin Bayrampaşa'daki evinde kendi rızası olmadan birlikte olduğunu ve daha sonra da hamile kaldığını söylediği öğrenildi. V.S.K.'nın tecavüz iddiasında bulunduğu O.U., belirlenen adreste yakalanarak gözaltına alınırken hakkında "Cinsel Saldırı" suçlamasından işlem başlatıldı. Adli makamlara sevk edilen O.U. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Ölü doğan bebeğini çöpe attığını itiraf eden V.S.K. ise kasten öldürme suçlamasından adliyeye sevk edildi. Cani anne, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çöpe atıldığı söylenen bebeğin cansız bedeninin ise atık merkezinde aranmasına yönelik başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.