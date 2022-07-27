GÜNDEM
27 Temmuz 2022 - 17:11

Ölü doğurduğu bebeğini çöpe atan cani anne gözaltına alındı!

İstanbul’da ailesinden gizli olarak doğum yapan bebeğini ölü olduğu gerekçesiyle çöp konteynırına atan cani anne polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinde geçen yıl tecavüze uğradığını ve hamile kaldığını söyleyen kadının ifadesi doğrultusunda bebeğin babası iddia edilen şahısta yakalandı ve hakkında 'cinsel saldırı' suçlamasından işlem yapıldı.

GÜNDEM
27 Temmuz 2022 - 17:11
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Ölü doğurduğu bebeğini çöpe atan cani anne gözaltına alındı!


İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Bir kadının evinde gizlice doğum yaptığı ve ölü olarak doğurduğu bebeğini de çöp poşetine koyarak konteynırına attığı iddia edildi. Bu iddialar üzerine harekete geçen polis ekipleri olayın meydana geldiği öne sürülen eve geldiler ve V.S.K. adlı kadının ifadesine başvurdular.

22 Temmuz'da öğlen saatlerinde meydana gelen olayda detaylı inceleme başlatan polis ekipleri V.S.K. adlı kadının ailesinden gizli banyoda doğum yaptığı ve ölü olarak doğan bebeğini de gece saat 01.00 sıralarında çöp poşetine koyduktan sonra sokaktaki çöp konteynırına bıraktı belirlendi. V.S.K.'nın olayı itiraf etmesi sonrası ise hamilelik süreciye doğumu ailesinden nasıl gizlediğini anlattı.



Ölü doğurduğu bebeğini çöpe atan cani anne

"Tecavüze uğradım, hamile kaldım"

V.S.K., polise verdiği ifadesinde 2021 yılında tanıştığı O.U. isimli kişinin Bayrampaşa'daki evinde kendi rızası olmadan birlikte olduğunu ve daha sonra da hamile kaldığını söylediği öğrenildi.

V.S.K.'nın tecavüz iddiasında bulunduğu O.U., belirlenen adreste yakalanarak gözaltına alınırken hakkında "Cinsel Saldırı" suçlamasından işlem başlatıldı. Adli makamlara sevk edilen O.U. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ölü doğurduğu bebeğini çöpe atan cani anne

Ölü doğan bebeğini çöpe attığını itiraf eden V.S.K. ise kasten öldürme suçlamasından adliyeye sevk edildi. Cani anne, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çöpe atıldığı söylenen bebeğin cansız bedeninin ise atık merkezinde aranmasına yönelik başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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