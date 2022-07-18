GÜNDEM
18 Temmuz 2022 - 00:14

Ölüm maaşı nedir? Ölüm maaşı kimlere verilir? E-Devlet ölüm maaşı başvuru şartları belli oldu

Vatandaşların son günlerde internet üzerinden en çok araştırdığı konulardan biri de ölüm maaşı ile ilgili oldu. Peki ölüm maaşı nedir? Ölüm maaşı başvurusu nasıl yapılıyor? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
18 Temmuz 2022 - 00:14
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Ölüm maaşı nedir? Ölüm maaşı kimlere verilir? E-Devlet ölüm maaşı başvuru şartları belli oldu


Devlet tarafından sağlanan ölüm maaşı ile ilgili insanların soruları ve araştırmaları devam ediyor. Peki ölüm maaşı başvuru şartları nedir? Ölüm Maaşı kimlere verilir? Ölüm maaşı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ölüm maaşı nedir

Ölüm maaşı bağlı olunan malullük, iş sırasında gerçekleşen malullük ya da yaşlılık maaşı, sigortalı olarak çalışırken kesilen maaşlar gibi durumlarda iken ölen sigortalı vatandaşların hak sahiplerine verilen aylık maaştır. Ölüm maaşının bağlanma şartlarının arasında en önemlisi 4/1 sigortalı olan vatandaşlar için öngörülmüş tüm borçlanma zamanları dışında en az 5 senedir sigortalı bulunmaları, toplam 900 gün malul, yaşlı ve ölüm sigorta primlerinin bildirilmiş olması gerekmektedir. Ölen sigortalı tarafından ya da hak sahibi tarafından yapılmış tüm borçlanma durumları bu şartlar oluşurken dikkate alınmaz. 1 Ekim 2008 tarihinden önce ölmüş sigortalı vatandaşların 900 gün hesaplanan prim gününde borçlanılmış tüm zamanlar dikkate alınır. Aynı zamanda kendi adı ve hesabına çalışan sigortalı kişilerin hak sahibi kişilerine ölüm maaşı bağlanması için ölen sigortalı kişinin genel sağlık sigortası primi de dahil olmak üzere prim ve primlere ilişkin tüm borçların ödenmesi gerekmektedir.



Ölüm Maaşı Başvuru Şartları ve Belgeleri

Ölüm maaşı başvuru belgeleri

Ölüm maaşı almak için belirlenen belgeler vardır. Bu belgeler şunlardır; Ölüm maaşının bağlanması için yazılı talep dilekçesi, malul olan çocuklar için onaylı sağlık kurulu raporu, vukuatlı nüfus kayıt örneği, Ziraat Bankası banka hesap numarası, veraset ilanı, çocuklar için eğitim belgesi, iki tane vesikalık fotoğraf, kişinin sigortasız olduğunu kanıtlayan e-Devlet belgesi, eş ve çocuklar arasında eğer çalışan biri varsa geliri gösteren belge, hak sahibi olan kişiler için taahhüt ve beyan belgesi.

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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