Dünya çapında en iyi müzisyenlerin başında gösterilen ölüm nedeni, Beethoven'ın saç tellerinin DNA'larına bakıldı. Yapılan DNA analizi sonrasında ise ünlü müzisyenin ölüm nedeni bulundu. Beethoven'ın saçında DNA keşfeden bilim insanları, 1827'de hayatını kaybeden müzisyenin olası ölüm nedenini ortaya çıkardı. Elde edilen bulgularda ise Beethoven'ın ölümünün, aşırı alkol tüketiminden ve aynı zamanda karaciğer hastalığına bağlı olduğu öğrenildi.
DÜNYA
23 Mart 2023 - 15:17
Ölüm nedeni araştırılan Beethoven'ın DNA'sı incelendi!
Dünyanın en büyük müzisyenlerinden birisi olarak kabul edilen Beethoven'ın ölüm nedeni, ölümünden 200 yıl sonra belli oldu. Beethoven hastalığı, efsanevi müzisyenin saçlarının DNA analizi ile teşhis edildi.
DÜNYA
23 Mart 2023 - 15:17