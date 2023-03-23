DÜNYA
23 Mart 2023 - 15:17

Ölüm nedeni araştırılan Beethoven'ın DNA'sı incelendi!

Dünyanın en büyük müzisyenlerinden birisi olarak kabul edilen Beethoven'ın ölüm nedeni, ölümünden 200 yıl sonra belli oldu. Beethoven hastalığı, efsanevi müzisyenin saçlarının DNA analizi ile teşhis edildi.

DÜNYA
23 Mart 2023 - 15:17
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Ölüm nedeni araştırılan Beethoven’ın DNA'sı incelendi!
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Dünya çapında en iyi müzisyenlerin başında gösterilen ölüm nedeni, Beethoven'ın saç tellerinin DNA'larına bakıldı. Yapılan DNA analizi sonrasında ise ünlü müzisyenin ölüm nedeni bulundu.

Beethoven'ın saçında DNA keşfeden bilim insanları, 1827'de hayatını kaybeden müzisyenin olası ölüm nedenini ortaya çıkardı. Elde edilen bulgularda ise Beethoven'ın ölümünün, aşırı alkol tüketiminden ve aynı zamanda karaciğer hastalığına bağlı olduğu öğrenildi.



Ölüm nedeni araştırılan Beethoven’ın DNA'sı incelendi

ÇÖLYAK HASTALIĞINA DA RASTLANDI

Current Biology'de yayınlanan araştırma çalışmalarında bilim adamları, 44 yaşına geldiğinde tamamen sağır olduğuna inanılan Beethoven'ın aşırı alkol tüketiminden kaynaklanan hastalığı ve hepatit B hastalığının yanı sıra karaciğer hastalığından öldüğünü tespit ettiler.

57 yaşında ölen bestecinin yaşamı boyunca şikayetçi olduğu karaciğer sorunlarının yanı sıra mide-bağırsak sorunlarının belirtileri de vardı. DNA analizi çölyak hastalığı ve laktoz intoleransını da ortaya çıkardı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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