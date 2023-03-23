Ölüm nedeni araştırılan Beethoven’ın DNA'sı incelendi!













ÇÖLYAK HASTALIĞINA DA RASTLANDI

Dünya çapında en iyi müzisyenlerin başında gösterilen ölüm nedeni, Beethoven'ın saç tellerinin DNA'larına bakıldı. Yapılan DNA analizi sonrasında ise ünlü müzisyenin ölüm nedeni bulundu. Beethoven'ın saçında DNA keşfeden bilim insanları, 1827'de hayatını kaybeden müzisyenin olası ölüm nedenini ortaya çıkardı. Elde edilen bulgularda ise Beethoven'ın ölümünün, aşırı alkol tüketiminden ve aynı zamanda karaciğer hastalığına bağlı olduğu öğrenildi.Current Biology'de yayınlanan araştırma çalışmalarında bilim adamları, 44 yaşına geldiğinde tamamen sağır olduğuna inanılan Beethoven'ın aşırı alkol tüketiminden kaynaklanan hastalığı ve hepatit B hastalığının yanı sıra karaciğer hastalığından öldüğünü tespit ettiler. 57 yaşında ölen bestecinin yaşamı boyunca şikayetçi olduğu karaciğer sorunlarının yanı sıra mide-bağırsak sorunlarının belirtileri de vardı. DNA analizi çölyak hastalığı ve laktoz intoleransını da ortaya çıkardı.