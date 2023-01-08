MAGAZİN
08 Ocak 2023 - 15:43

Ölümden dönmüştü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım hem duygulandırdı hemde güldürdü

Ölümden dönen tiyatrocu Sergen Deveci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yoğun ilgi gördü…

MAGAZİN
08 Ocak 2023 - 15:43
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Ölümden dönmüştü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım hem duygulandırdı hemde güldürdü


Turne dönüşü geçirdikleri kazada 3 arkadaşını kaybeden ve kendisi ağır yaralanan Sergen Deveci’den ilk paylaşım geldi. Ölümden dönen tiyatrocu Sergen Deveci’nin sağlık durumu sevenleri tarafından büyük merak konusuydu. Sergen Deveci kaza sonrası tedavi sürecindeyken sosyal medya hesabında ilk paylaşımını yaptı. Şair Nazım Hikmet’in dizilerine yer verdiği paylaşımda sevenlerinden yoğun ilgi gördü. Yaptığı paylaşım ile sevenleri ile hem duygulandırdı hemde güldürdü. Sergen Deveci

Ölümden dönmüştü 



Turne dönüşü geçirdikleri kazada ağır yaralanan ve halen tedavi süreci devam eden Sergen Deveci’nin son hali merak konusuydu. Sergen Deveci geçirdiği kaza sonrası özel uçak ile istanbul’a getirilmiş ve yoğun bakımda tedaviye başlamıştı. Hastanede gördüğü tedavi sonrası eve çıkarılan Sergen Deveci şehirden uzaklaşarak Sapanca’da dinleniyordu. Evinin bahçesinde yürüteç desteği ile yürüyen ve bu anı sosyal medya hesabından şair Nazım Hikmet’in bir şiiriyle paylaşan Sergen Deveci takipçilerini sağlık durumu hakkında da bilgilendirmiş oldu. ‘Lütfen abi bugün cumartesi diyerek romantizmi bozmayın.’ yazan Sergen Deveci’nin yaptığı paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü. Sergen Deveci

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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