Ölümden dönmüştü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım hem duygulandırdı hemde güldürdü













Turne dönüşü geçirdikleri kazada 3 arkadaşını kaybeden ve kendisi ağır yaralanan Sergen Deveci’den ilk paylaşım geldi. Ölümden dönen tiyatrocu Sergen Deveci’nin sağlık durumu sevenleri tarafından büyük merak konusuydu. Sergen Deveci kaza sonrası tedavi sürecindeyken sosyal medya hesabında ilk paylaşımını yaptı. Şair Nazım Hikmet’in dizilerine yer verdiği paylaşımda sevenlerinden yoğun ilgi gördü. Yaptığı paylaşım ile sevenleri ile hem duygulandırdı hemde güldürdü.Turne dönüşü geçirdikleri kazada ağır yaralanan ve halen tedavi süreci devam eden Sergen Deveci’nin son hali merak konusuydu. Sergen Deveci geçirdiği kaza sonrası özel uçak ile istanbul’a getirilmiş ve yoğun bakımda tedaviye başlamıştı. Hastanede gördüğü tedavi sonrası eve çıkarılan Sergen Deveci şehirden uzaklaşarak Sapanca’da dinleniyordu. Evinin bahçesinde yürüteç desteği ile yürüyen ve bu anı sosyal medya hesabından şair Nazım Hikmet’in bir şiiriyle paylaşan Sergen Deveci takipçilerini sağlık durumu hakkında da bilgilendirmiş oldu. ‘Lütfen abi bugün cumartesi diyerek romantizmi bozmayın.’ yazan Sergen Deveci’nin yaptığı paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü.