SAĞLIK
30 Kasım 2022 - 10:53

Ölümsüzlük İksiri bulundu: Amaranth

Yüksek proteinli tahıllarla beslenmek sağlık için her zaman iyi sonuçlar veriyordu. Bunlara bir yenisi eklendi. Tahıl ağırlık beslenmenizi çeşitlendirmek mi istiyorsunuz? Kinoa, karabuğday, yulaf ve darı gibi popüler seçenekler mükemmel seçimlerdir, ancak amarant olmadan öğünlerinize mükemmel bir katkı kaçırıyorsunuz demektir. Enflamasyonla savaşmanıza yardımcı olabilecek, az değerlendirilen, yüksek proteinli tahıl.

SAĞLIK
30 Kasım 2022 - 10:53
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ölümsüzlük İksiri bulundu: Amaranth


Yüksek proteinli tahıllarla beslenmek sağlık için her zaman iyi sonuçlar veriyordu. Bunlara bir yenisi eklendi. Tahıl ağırlık beslenmenizi çeşitlendirmek mi istiyorsunuz? Kinoa, karabuğday, yulaf ve darı gibi popüler seçenekler mükemmel seçimlerdir, ancak amarant olmadan öğünlerinize mükemmel bir katkı kaçırıyorsunuz demektir. Enflamasyonla savaşmanıza yardımcı olabilecek, az değerlendirilen, yüksek proteinli tahıl.

Amaranth



Nedir bu Amaranth?

Bu tahıla aşina olmayabilirsiniz, ancak insan beslenmesinde binlerce yıllık bir geçmişi vardır. Tam Tahıllar Konseyi'ne göre, Aztekler amaranttan "ölümsüzlük yiyeceği" olarak söz ediyordu. Biberli ama "hoş tatlı" tadı ve çimenli aroması, onu hem akşam yemeğinde hem de tatlıda kullanabileceğiniz anlamına gelir. Bu ilk başta garip gelebilir (kinoa gibi tuzlu değil mi?), ancak birçok pasta şefi bu tahılı vanilya, kuru üzüm ve hindistan cevizi ya da çikolata ve çeşitli fındıklarla yapılan amaranth pudingini çırpmak için kullanıyor. Bu etkileyici bütün gıda hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Amaranth Nerede Yetişir

Tam Tahıllar Konseyi, amarant tohumlarının ilk olarak Arjantin'de bulunduğunu, daha sonra insanlar tarafından Meksika üzerinden kuzeye, oradan da Avrupa ve Asya'ya taşındığını söylüyor. Bugün bu tahıl dünyanın her yerinde bulunabilir - hatta elinize biraz tohum geçerse kendi arka bahçenizde bile. Konsey, bitkinin "çok çeşitli yetiştirme koşullarına uyum sağlayabildiğini ve çeşitli yüksekliklerde iyi sonuç verdiğini" de ekliyor. Bonus: Canlı eflatun çiçekleri, kahverengileşmeye başlamadan ve hasat zamanı gelmeden önce bahçenize güzel bir renk katar.

Amaranth'ın Besin Değerleri

İşte bir fincan pişmiş amarantın içerdiği önemli makro ve mikro besin maddelerinin basit bir dökümü:

251 kalori

46 gram karbonhidrat

5,17 gram lif

9,35 gram protein

116 miligram kalsiyum (günlük değerin yüzde 9,67'si veya DV)

54,1 mikrogram folat veya B9 vitamini (%13,53 DV)

5,17 miligram demir (%28,72 DV)

160 miligram magnezyum (%50 DV)

332 miligram potasyum (%12,77 DV)

13,5 mikrogram selenyum (%24,55 DV)

Amaranttaki karbonhidrattan korkmayın - miktarı diğer tam tahıllara benzer veya daha azdır. Amaranth ayrıca fincan başına diğer tahıllardan daha fazla protein içerir. 

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
İlginizi Çekebilir
Hergün 1 yumurtanın vücuda faydalarına inanamayacaksınız
Hergün 1 yumurtanın vücuda faydalarına inanamayacaksınız
8 B Vitaminini birlikte alırsanız ne olur sonuca inanamayacaksınız
8 B Vitaminini birlikte alırsanız ne olur sonuca inanamayacaksınız
ABD'de tuvalet kapakları neden at nalı şeklinde biliyor musunuz?
ABD'de tuvalet kapakları neden at nalı şeklinde biliyor musunuz?
Akdeniz Diyeti göbek yağlarından kurtarıyor
Akdeniz Diyeti göbek yağlarından kurtarıyor
Kahverengi mi beyaz mi: Hangisi sağlığınız için daha iyi?
Kahverengi mi beyaz mi: Hangisi sağlığınız için daha iyi?
Yiyecekleri daha sağlıklı tüketmenin yolları
Yiyecekleri daha sağlıklı tüketmenin yolları
Son Haberler
Hergün 1 yumurtanın vücuda faydalarına inanamayacaksınız
Hergün 1 yumurtanın vücuda faydalarına inanamayacaksınız
Besin değeri yüksek meyhane pilavı sofraların gözdesi oldu! Hiç böyle lezzetli meyhane pilavı görülmedi
Besin değeri yüksek meyhane pilavı sofraların gözdesi oldu! Hiç...
8 B Vitaminini birlikte alırsanız ne olur sonuca inanamayacaksınız
8 B Vitaminini birlikte alırsanız ne olur sonuca inanamayacaksınız
Ali Baba'nın sahibi Jack Ma Tokyo'da saklanıyor
Ali Baba'nın sahibi Jack Ma Tokyo'da saklanıyor
ABD'de tuvalet kapakları neden at nalı şeklinde biliyor musunuz?
ABD'de tuvalet kapakları neden at nalı şeklinde biliyor musunuz?
Akdeniz Diyeti göbek yağlarından kurtarıyor
Akdeniz Diyeti göbek yağlarından kurtarıyor
Somali'ye düşen göktaşında iki yeni mineral keşfedildi
Somali'ye düşen göktaşında iki yeni mineral keşfedildi
Karnabaharı daha önce hiç böyle görmediniz! Karnabahar sevmeyenler bile bayılacak! Lezzetli pratik beşamel soslu karnabahar tarifi
Karnabaharı daha önce hiç böyle görmediniz! Karnabahar sevmeyenler...
Merakla beklenen mücadeleyi ABD kazandı
Merakla beklenen mücadeleyi ABD kazandı
Balık seveler buraya! Hamsi Kuşu’nu bir yiyen pişman bir de yemeyen! MasterChef Türkiye Hamsi Kuşu tarifi
Balık seveler buraya! Hamsi Kuşu’nu bir yiyen pişman bir de yemeyen!...
Metrelerce uzayan kuymak tarifi! Kimse bu kadarını yapamaz! Bu kuymak herkesi kendine hayran bıraktı
Metrelerce uzayan kuymak tarifi! Kimse bu kadarını yapamaz! Bu kuymak...
Kaşık kaşık yiyeceğiniz salata tarifi geldi! Erişte ve nohutlu salata her sofrada yer alacak! Pratik ve lezzetli erişteli nohutlu salata tarifi
Kaşık kaşık yiyeceğiniz salata tarifi geldi! Erişte ve nohutlu salata...
Pelin Karahan’dan sert sözler! “Çocukları bile çok faklı” diyen Karahan’ın estetik yorumu bazı kişileri kızdıracak
Pelin Karahan’dan sert sözler! “Çocukları bile çok faklı” diyen...
Çok Güzel Hareketler’in sevilen oyuncusu değişimiyle herkesi şaşırttı! Değişimine servet harcadı! O eski halinden eser yok
Çok Güzel Hareketler’in sevilen oyuncusu değişimiyle herkesi şaşırttı!...
Yalı Çapkını'nın Ferit'i bu sefer sesiyle şaşırttı! O söyledi dinleyenler mest oldu! Efsane şarkıyı bir de Mert Ramazan Demir'in sesinden dinleyin
Yalı Çapkını'nın Ferit'i bu sefer sesiyle şaşırttı! O söyledi...