Ölümsüzlük İksiri bulundu: Amaranth













Amaranth Nerede Yetişir

Yüksek proteinli tahıllarla beslenmek sağlık için her zaman iyi sonuçlar veriyordu. Bunlara bir yenisi eklendi. Tahıl ağırlık beslenmenizi çeşitlendirmek mi istiyorsunuz? Kinoa, karabuğday, yulaf ve darı gibi popüler seçenekler mükemmel seçimlerdir, ancak amarant olmadan öğünlerinize mükemmel bir katkı kaçırıyorsunuz demektir. Enflamasyonla savaşmanıza yardımcı olabilecek, az değerlendirilen, yüksek proteinli tahıl.Bu tahıla aşina olmayabilirsiniz, ancak insan beslenmesinde binlerce yıllık bir geçmişi vardır. Tam Tahıllar Konseyi'ne göre, Aztekler amaranttan "ölümsüzlük yiyeceği" olarak söz ediyordu. Biberli ama "hoş tatlı" tadı ve çimenli aroması, onu hem akşam yemeğinde hem de tatlıda kullanabileceğiniz anlamına gelir. Bu ilk başta garip gelebilir (kinoa gibi tuzlu değil mi?), ancak birçok pasta şefi bu tahılı vanilya, kuru üzüm ve hindistan cevizi ya da çikolata ve çeşitli fındıklarla yapılan amaranth pudingini çırpmak için kullanıyor. Bu etkileyici bütün gıda hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.Tam Tahıllar Konseyi, amarant tohumlarının ilk olarak Arjantin'de bulunduğunu, daha sonra insanlar tarafından Meksika üzerinden kuzeye, oradan da Avrupa ve Asya'ya taşındığını söylüyor. Bugün bu tahıl dünyanın her yerinde bulunabilir - hatta elinize biraz tohum geçerse kendi arka bahçenizde bile. Konsey, bitkinin "çok çeşitli yetiştirme koşullarına uyum sağlayabildiğini ve çeşitli yüksekliklerde iyi sonuç verdiğini" de ekliyor. Bonus: Canlı eflatun çiçekleri, kahverengileşmeye başlamadan ve hasat zamanı gelmeden önce bahçenize güzel bir renk katar. Amaranth'ın Besin Değerleri İşte bir fincan pişmiş amarantın içerdiği önemli makro ve mikro besin maddelerinin basit bir dökümü: 251 kalori 46 gram karbonhidrat 5,17 gram lif 9,35 gram protein 116 miligram kalsiyum (günlük değerin yüzde 9,67'si veya DV) 54,1 mikrogram folat veya B9 vitamini (%13,53 DV) 5,17 miligram demir (%28,72 DV) 160 miligram magnezyum (%50 DV) 332 miligram potasyum (%12,77 DV) 13,5 mikrogram selenyum (%24,55 DV) Amaranttaki karbonhidrattan korkmayın - miktarı diğer tam tahıllara benzer veya daha azdır. Amaranth ayrıca fincan başına diğer tahıllardan daha fazla protein içerir.