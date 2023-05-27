Ömer dizinde flaş karar: O isim kadroya dahil oluyor! O karakter ortalığı karıştıracak

Son dönemde dikkat çeken bir transfer haberi, 'Ömer' dizisiyle ilgili duyuruldu. Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy, popüler dizi 'Kuruluş Osman'ın 'Turgut Bey' karakterine hayat veren isim olarak tanınmaktadır. Şimdi ise Aksoy, 'Ömer' dizisine katılmıştır.
RÜZGAR AKSOY ÖMER DİZİSİNE KATILDI
Bu transfer haberi, dizi severler arasında büyük ilgi uyandırmış ve merakla beklenen bir gelişme olarak değerlendirildi. Rüzgar Aksoy'un 'Ömer' dizisindeki performansı ve yeni karaktere getireceği dinamizm izleyiciler tarafından heyecanla takip edilecektir.