MEDYA
29 Kasım 2022 - 07:10

Ömer dizisi sezona damga vuracak! Selahattin Paşalı'nın partneri belli oldu: O isim kadroya katıldı!

Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Ömer dizisinin oyuncu kadrosu oluşturuluyor. Başrolünde Selahattin Paşalı yer alırken Paşalı'nın partneri de belli oldu.

MEDYA
29 Kasım 2022 - 07:10
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Ömer dizisi sezona damga vuracak! Selahattin Paşalı'nın partneri belli oldu: O isim kadroya katıldı!


Star TV’de yepyeni bir dizi için hazırlıklar başladı. Kadrosunda birbirinden ünlü isimlerin yer alacağı ‘Ömer’ dizisi OGM Pictures tarafından çekilecek. İddialı yapımlarıyla uzun soluklu diziler yapan yapım, bu kez de müthiş bir kadro topladı.

Ömer dizisi gümbür gümbür geliyor

OGM Pictures tarafından çekilecek Ömer dizisinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı olacak. Netflix yapımlarındaki performansıyla adından söz ettiren ismin partnerinin kim olacağı merak ediliyordu. Selahattin Paşalı’nın Ömer dizisindeki partneri Gökçe Bahadır oldu. Bahadır, dizide Gamze rolünü canlandıracak.



Dizinin konusu ile diğerlerinden oldukça farklı. Dizide müezzin Ömer’in kendisinden yaşça büyük Gamze’ye aşık olması tüm dengeleri değiştirecek ve hayatları başka bir noktaya doğru ilerleyecek. G

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Ömer dizisinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı otururken senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alacak. Shitsel dizisinden uyarlanan Ömer dizisinde Selahattin Paşalı, cami imamı rolünü canlandıracak.

Ömer’in babası Reşat’ı Barış Falay, ablası Emine’yi Merve Dizdar, aşık olduğu Gamze’yi Gökçe Bahadır, Gamze’nin ablasını ise Gülçin Kültür canlandıracak.

Dizi dünyasında dengeleri değiştirmesi beklenen dizi henüz kast aşamasında. Bu nedenle yayın tarihi belli olmadı. Ancak şimdiden konusuyla dikkatleri çeken Ömer dizisinin yeni yılın ilk çeyreğinde ekranlarda yerini alması bekleniyor.

Ömer dizisinin oyuncularıyla ilgili yeni bilgiler paylaşıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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