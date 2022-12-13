Ömer dizisine bomba bir oyuncu daha katıldı













Son dönemde yıldızı parlayan Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı'nın dizisi olan Ömer'e Gökçe Bahadır'dan sonra bomba bir isim daha katıldı. Merve Dizdar'ın canlandıracağı Emine karakterinin eşini işte o oyuncu canlandıracak.Dizinin çekimlerine geçtiğimiz cuma günü başlandı. Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Gülçin Kültür gibi oyuncu kadrosunun olduğu OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiğini, Cem Karcının yönetmen koltuğunda oturduğu Ömer dizisinin Emine karakterinin eşi Hakan'a hayat verecek isim Emre Taşkıran oldu. En son Blu Tv'de yayınlanan Yeşilcam dizisinde rol alan yakışıklı ve başarılı oyuncunun dizinin kadrosuna dahil olmasıyla birlikte neredeyse kadrodaki tüm eksikler tamamlandı. Emine babası Reşat’ı dinlemeyip Hakan’a kaçmıştır ve 5 çocuk dünyaya getiremiştir. Yıllar sonra eşine destek olması için babasının kapısını çalar.