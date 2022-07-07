Ömer Ertuğrul Sarı kimdir? Piyade Uzman Çavuş Ömer Ertuğrul Sarı neden şehit oldu, kaç yaşındaydı?

Pneçe-Kilit Operasyonu'nda görev alan Piyade Uzman Çavuş Ömer Ertuğrul Sarı, terör örgütü ile girilen çatışma soncunda şehit oldu. Şehidin haberi Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yakacak Mahallesi'ndeki baba evine verilirken Ömer Ertuğrul Sarı'nın henüz 27 yaşında olduğu öğrenildi. Bayram ve Gül Sarı çiftinin oğulları olan Ömer Ertuğrul Sarı'nın naaşı bugün gün içerisinde Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na getirilecek.