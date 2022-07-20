Ömer Faruk Başaran istifasıyla Ahmet Davutoğlu'nu yalnız bıraktı!







Ömer Faruk Başaran'ın istifa gerekçesi açıklanmadı!







Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) Genel Başkanlığı görevini yürüten ve aynı zamanda da Türkiye Patronlar Platformu (TPP) Genel Başkanlığı yapan iş insanı Ömer Faruk Başaran, Gelecek Partisi'nden istifa ederek partideki görevinden ayrıldı. Başaranlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkan Ömer Faruk Başaran, gelecek Partisi'nin kuruluş aşamasında Ahmet Davutoğlu'nun yanında yer almıştı.hem iş dünyasında, hem siyasette, hem de STK'lar içerisinde olan ve her alanda etkin sim olarak anılan Ömer Faruk Başaran'ın, Gelecek Partisi'nden istifa ederek ayrıldı. İstifa dilekçesi Genel Başkan Prof.Dr. Ahmet Davutoğlu'na ulaşırken Başaran'ın istifası Ankara kulislerini anında hareketlendirdi. Ömer Faruk Başaran'ın siyaset içerisinde olup olmayacağı veya olursa hangi partinin üyesi olarak devam edeceği merak konusu olurken, istifa gerekçesi de henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.