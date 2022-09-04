Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti













Türk düşünce hayatının dikkat çeken isimlerinden avukat, müzisyen ve Karagümrük Cerrahi Tekkesi mütevelli heyeti başkanı Ömer Tuğrul İnançer hayata gözlerini yumdu. 76 yaşında yaşamını yitiren İnançer, yarın öğlen namazının ardından Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.Bursa'da doğdu. Türk avukat ve müzisyen olan İnançer, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İnançer, 1991'e kadar hukuk müşavirliği yaptı. 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Musiki Koro Başkanlığına atandı. Tahsili sırasında özel olarak müzik dersleri al?ı. Çeşitli radyo ve televizyon programların?a misafir sanat?ı ve konuşmacı olarak yer al?ı. Birçok yurtiçi ve yurtdışı konserler?e müzik faaliyetlerinde bulundu. Tasavvuf konularında çeşitli makaleleri yayınlanan Ömer Tuğrul İnançer evli ve iki çocuk babasıdır.Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden yazar, hukukçu, Karagümrük Cerrahi Tekkesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Tuğrul İnançer, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hayatını kaybeden İnançer'in sevenleri, Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nde toplandı.Fatih Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son temsilcisi olarak bilinen Ömer Tuğrul İnançer (76) gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Türk Tasavvuf Musikisini Koruma ve Yayma Cemiyetinde yöneticisi olan İnançer'in sevenleri Fatih Karagümrük Nurettin Tekkesi Sokak'ta bulunan Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'ne akın etti.Türk Tasavvuf Musikisini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mustafa Hakan Alvan, “Türk Tasavvuf Musikisini Ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı Başkanı, 1999'dan beri bu kurumun başkanlığını yapan büyüğümüz ‘Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi' dün gece ahirete göçmüştür. Tuğrul Bey Türk Kültürüne uzun yıllardır hizmet etmiştir. Sizlerde bunu takip ediyorsunuz. Ülkemiz ve İslam Dünyası için büyük bir kayıptır. Fakat onun uğrunda çalıştığı, gayret ettiği kültürel değerler için bizler ve vakfımız çalışmaya devam edeceğiz. Onun bize çizdiği yoldan devam edeceğiz inşallah. Tekrar bütün dostlarımıza buradan selamlar ederiz. Başsağlığı dileyen dostlarımıza da teşekkür ederiz. Tuğrul Bey ile 30 küsur yıldır beraber bulunduk. Bize hep önderlik etmiştir. Kültürümüz adına, medeniyetimiz adına bütün çalışmalarında kendisine hizmet etmeye gayret ettik. Bizim için bu bir şereftir. Tekrar söyleyeyim. Onun bize çizdiği yolda, bizler, vakfımız, onu sevenler yürümeye devam edeceğiz” dedi.