Ömer Tuğrul İnançer'in ölüm nedeni ne? Ömer Tuğrul İnançer kimdir? Ömer Tuğrul İnançer'in hayatı

Ömer Tuğrul İnançer Neden Öldü?













Ömer Tuğrul İnançer Kimdir?

Türk düşünce yaşamının önemli isimlerinden hukukçu, yazar ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ömer Tuğrul İnançer’in ölümünün ardından sevenleri ünlü ismin ölüm nedeninin ne olduğunu araştırmaya başladı. Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden birisi olan hukukçu, yazar ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer 83 yaşında vefat etti. Hakka yürüyen ünlü isim Ömer Tuğrul İnançer’in cenazesi yarın Fatih Camii’nden kaldırılacak.Ömer Tuğrul İnançer, yaşadığı hayatıyla herkese örnek bir isim olmayı başaran isimlerden birisidir. Gerek yazdığı kitaplar gerekse de televizyon programlarında yapmış olduğu konuşmalarla, gazete ve dergilerde yayınlanan oldukça önemli röportajlarıyla gerçekten bir döneme damgasını vuran bir isimdir.Ömer Tuğrul İnançer, 1946 senesinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Türk avukat, müzisyen ve mutasavvıf olan İnançer, eğitimini İstanbul Üniversitesi’nin hukuk fakültesinde tamamlamıştır. 1991 senesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nun Genel Müdürlüğü’ne ataması yapılan Ömer Tuğrul İnançer, Türk Tasavvuf Musikisinin oldukça önemli isimlerinden birisidir. Ömer Tuğrul İnançer, tahsili esnasında özel olarak müzik dersleri almıştır. Çeşitli radyo ve televizyon programlarında misafir sanatçı ve konuşmacı olarak yer alan ünlü isim, pek çok yurtiçi ve yurtdışı konserlerde müzik faaliyetlerinde bulunmuştur. Tasavvuf alanında pek çok makalesi yayınlanan Ömer Tuğrul İnançer, evli ve iki çocuk sahibidir.