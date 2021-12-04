DÜNYA
04 Aralık 2021 - 01:39

Omicron alarmı veren Belçika'da okullar kapanıyor!

Koronavirüsün yeni varyantı Omicron'a karşı yeni tedbirler alan Belçika'da okulların kapatılacağı bilgisi paylaşıldı. Ülke genelinde okul öncesi eğitim veren okullar ile ilkokulların noel tatilinden bir hafta önce kapanacağı açıklandı.

DÜNYA
04 Aralık 2021 - 01:39
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Omicron alarmı veren Belçika'da okullar kapanıyor!
Belçika'da koronavirüs vakalarında görülen hızlı artışlar nedeniyle yeni tedbirler alındı.








6 Aralık tarihinden itibaren 6 yaşından büyük tüm öğrencilerin maske takması zorunlu hale getirilirken Başbakan Alexander de Croo, noel tatilinden önce okul öncesi eğitim veren okullar ile ilkokulların kapanacağı ve ortaokulların ise hibrit düzene geçeceğini bildirdi.



Ülke genelinde 200'den fazla kişinin bir arada olduğu tüm etkinlikler yasaklanırken, bu sayının altında olan diğer etkinliklerde ise 'Güvenli Kovid Belgesi' ibraz edilmesi ve maske takılması zorunlu kılındı.



 
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
DSÖ'den tüm ülkelere sınırları kapatmayın çağrısı
DSÖ'den tüm ülkelere sınırları kapatmayın çağrısı
Omicron varyantı 8 Avrupa ülkesine yayıldı!
Omicron varyantı 8 Avrupa ülkesine yayıldı!
Son Haberler
Bingöl'de kaza! Çok sayıda yaralı var
Bingöl'de kaza! Çok sayıda yaralı var
Ordu'dan araç çalan 3 çocuk, İstanbul'da yakalandı!
Ordu'dan araç çalan 3 çocuk, İstanbul'da yakalandı!
İzmir'de kayınpederinin evini bıçakla basan damat dehşet saçtı!
İzmir'de kayınpederinin evini bıçakla basan damat dehşet saçtı!
'Made in Turkey' ibaresi yerine 'Made in Türkiye' ibaresi getirildi!
'Made in Turkey' ibaresi yerine 'Made in Türkiye' ibaresi getirildi!
Koronavirüs hastalarına ilaç müjdesi! Faz-2 çalışmaları tamamlandı..
Koronavirüs hastalarına ilaç müjdesi! Faz-2 çalışmaları tamamlandı..
Kahramanmaraş'ta feci olay! 3 kardeş hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta feci olay! 3 kardeş hayatını kaybetti
Cinsel saldırıdan yargılanan Musa Orhan, 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi!
Cinsel saldırıdan yargılanan Musa Orhan, 10 yıl hapis cezasına mahkum...
Alkollü olduğu için konuşmak istemeyen Kaan Urgancıoğlu, ısrarlı gazetecilere sinirlendi!
Alkollü olduğu için konuşmak istemeyen Kaan Urgancıoğlu, ısrarlı...
Ordulu genç, göbeğindeki sivilceyi sıkınca felç kaldı!
Ordulu genç, göbeğindeki sivilceyi sıkınca felç kaldı!
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı