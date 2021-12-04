Omicron alarmı veren Belçika'da okullar kapanıyor!













Belçika'da koronavirüs vakalarında görülen hızlı artışlar nedeniyle yeni tedbirler alındı.6 Aralık tarihinden itibaren 6 yaşından büyük tüm öğrencilerin maske takması zorunlu hale getirilirken Başbakan Alexander de Croo, noel tatilinden önce okul öncesi eğitim veren okullar ile ilkokulların kapanacağı ve ortaokulların ise hibrit düzene geçeceğini bildirdi.Ülke genelinde 200'den fazla kişinin bir arada olduğu tüm etkinlikler yasaklanırken, bu sayının altında olan diğer etkinliklerde ise 'Güvenli Kovid Belgesi' ibraz edilmesi ve maske takılması zorunlu kılındı.