'Omicron’da tat ve koku kaybı yaşayanların yüzde 50’sinde depresyon görülüyor'













Covid - 19 pandemisi global olarak 6 milyondan fazla insanın ölümüne kapı araladı. Yapılan araştırmalarla çeşitli alanlardaki etkileri hala daha tespit edilmeye devam ediliyor. Aktif korona virüsünde ölüm sayılarında azalma olduğu halde omicron, alfa ve delta varyantlarının etkisinin hala devam ettiğini belirten Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Nöroloji Uzmanı Dr. Emir Ruşen, yeni varyantlarda tat ve koku kaybının az olunması sebebiyle, “hafif geçiriyorum” diyerek rahat davranıldığına ve bunun da riskli olduğuna dikkat çekti. Nöroloji Uzmanı Dr. Emir Ruşen bununla birlikte yaşanan tat ve koku kaybı konusu ile ilgili ABD'de yapılan nörolojik bir araştırmanın da sonucuna değindi.Dr. Ruşen Emir, varyantlara göre tat ve koku durumunun farklı risk faktörleri içerdiğine dikkat çekerek, ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, Omicron geçirenlerde, tat ve koku kaybı yaşama oranlarının yüzde 17 olarak tespit edildiğini söyledi. “Buna göre, yeni varyantların tat ve koku kaybı anlamında daha düşük etkili olduğu söylenebilir” diyen Dr. Emir Ruşen, nöroloji uzmanlarının yaptığı bu respoktekstif araştırmaya göre, bu hastalarda tat ve koku kaybı yaşayanların yüzde 50'sinden fazlasında depresyon görüldüğünü söyledi. Dr. Emir Ruşen, “Bu hastaların depresyona girdiği görülüyor. Koku kaybı yaşayan insanlarda demans oranı hem bir normal insanlara göre daha çok görülmüştü. Buna göre bu semptomu daha düşük yaşayanlarda, daha düşük ruhsal değişim ve depresyon görüldüğünü söyleyebiliriz” bilgisini verdi.21 Eylül Dünya Alzheimer Günü çerçevesinde da açıklamalarda yer alan Nöroloji Uzmanı Dr. Emir Ruşen öncelikli olarak basit unutkanlıklarla başlayan hastalığın evreleri hakkında açıklama yaptı. Kişiden kişiye değişmesine rağmen temelde 5 evrede ilerlediğini izah eden Ruşen, bu evreleri bu yöntemle sıraladı:1. Preklinik evre: Alzheimer teşhisi öncesi dönem. Belirgin semptomlar görülmez. Amiloid beta proteinin tespitini yapan görüntüleme taramalarıyla tespit edilir.2. Hafif bilişsel bozukluk- Pre Demans MCI: Uzun zaman bu tablo korunabilir. Bazen 1 yıl sonra yüzde 20'si Alzheimer'e dönüşür. Beyin sisi olayı dediğimiz aşamadır. Son güncel olayları hatırlamada güçlük çekerler. Yakınları hafıza sorunlarını fark eder. Örneğin randevuları eskiye oranla daha sık unuturlar. Karar vermede zorluk, birkaç adımdaki görevleri yerine getirme de zorluk. Yıkanma ve yemek yeme gibi aktiviteleri ihmal ederler.3. Hafif bunama aşaması: Teşhis aşamasıdır. Hafıza ve düşünme sorunları, günlük yaşamı etkilemeye başlar. Eşyalarını kaybeder, öfke baş gösterir, görevleri tamamlayamazlar, aynı soruyu tekraren sorarlar.4. Orta derecede demans gelişimi: 2-4 yıl sürer. Tanıdık yerlerde bile yolunu kaydedebilir. Haftanın günleri karıştırır, adres telefon gibi kişisel bilgileri unuturlar. Paranoya gelişebilir, huzursuz ve agresif olabilirler. Hafıza boşluklarını tamamlamak için favori anılarını tekrarlarlar. Havaya uygun giyinmekte zorluk çekerler.5. Şiddetli bunamalar ve tedavinin çözüm olmadığı evre: Düşme riski artar, yutma güçlüğü, yatakta daha uzun süre geçirme, mesane ve bağırsak sorunları artar. Korku nedeniyle saldırganlık sorunları olabilir.Alzheimer teşhisinden itibaren hastaların 4 ila 8 yıl arası yaşam süreleri olduğunu belirten Dr. Emir Ruşen, erken tanı ve tedavi ile 20 yıl yaşayabilen hastaların da bulunduğunu kaydetti. Dr. Emir Ruşen, beyinde hastalığı oluşturan patolojik proteinlerin ve farklı bulguların, erken ilaç tedavisiyle beyin dokusuna vermiş olduğu zararların azaltabildiğini ve yaşam süresinin uzatılabildiğinin de altını çizdi.Yakınlarının sıklıkla bu hastaların gece uyumadıklarından şikâyet ettiklerini de idda eden Dr. Ruşen, “Buna, uyku uyanıklık döngüsünü kontrol eden beyin dokusundaki bozulma sebep olur. Fiziksel aktivite azlığı, uygun olmayan ışık, gürültülü ortamlar ve gündüzleri uyumak gibi çevresel faktörler de bu durumu tetikler” ifadelerini kullandı.Dr. Emir Ruşen, dünyada 30 milyon Alzheimer hastası olduğunu ve bu sayının 2050 yılında 160 milyon kişiye ulaşmasının beklendiğini izah etti. Beynin kan akımını yavaşlatması sebebiyle fast food beslenme ve hareketsiz yaşam tarzının, Alzheimer hastalığının artmasındaki dikkat çeken etken olduğunu kaydeden Ruşen, “Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz, hastalıktan korunmak için hayati önem taşıyor. Her gün mutlaka 15 dakikalık yürüyüşlerle kan akışı hızlandırılmalı” dedi.Dr. Emir Ruşen kilo ve alzheimerin birbiri ile ilişkili olduğunu da vurgulayarak açıklamalarına şöyle devam etti:“Beyin kan akışının azalması, kilo ile orantılıdır. Vücut kitle endeksi ne kadar çoksa, beyin kan akışı o kadar yavaşlar. Hayvansal gıda ve protein ağırlıklı beslenmek, vitamin dengesini bozar ve Alzheimer riskini artırır. Bu hastaların beslenmelerinde de dikkat etmemiz gerekir. Hastaların, karbonhidrat içeren şekerli, unlu, glütenli besinlerden, paketli ve işlenmiş gıdalardan mutlaka uzak durmalı. Sebze, meyve ve balık tüketmeliler.”Dr. Emir Ruşen, Finlandiya'da yapılan bir araştırmaya göre ise B -12 Vitaminin demansa yakalanma oranını azalttığını dile getirerek, “Hastalar bu vitaminleri mutlaka bir doktor gözetiminde almalılar. Zira, B-12 vitamin seviyesinin, üst seviyeyi aşması halinde karaciğerde olumsuz etkileri olabilir. B-12'nin ağırlıklı olarak yumurta, et, balık ve diğer deniz mahsulü gıdalarda olması nedeniyle, hasta beslenmelerinin buna göre düzenlenmesi önem taşıyor” ifadelerini kullandı.