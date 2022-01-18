Omicron'da tespit edilen 2 yeni belirti açıklandı!













Dünya genelinde baskın virüs haline gelen Omicron varyantı ile ilgili hergün yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Bu güne kadar gösterdiği belirtilerin sıralandığı listeye 2 yeni semptomun daha eklendiği bildirildi.Soğuk algınlığı ile benzer belirtiler gösterdiği bilinen Omicron varyantının, soğuk algınlığından ayırt edilebilmesinde güçlük yaşanıyordu. Yapılan yeni tespitlerde ise Omicron'u diğer hastalıklardan ayırt edilmesine yardımcı olacak 2 yeni semptomu daha ortaya çıkarıldı. Sağlık uzmanları, son günlerde virüs ile enfekte olmuş kişilerde kusma ve mide bulantısının yaşanma durumunun fazlalaştığını bildirirken boğazda kaşınma, yorgunluk, kas ağrısı gibi semptomların yanı sıra kişilerin kusma ve mide bulantılarını da yaşayabilecekleri aktarıldı.