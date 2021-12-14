Omicron, nokta mutasyon taramasıyla takibe alındı!

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan Omicron varyantı, Türkiye'de toplamda 56 kişide görüldü. Vakaların tespitine yönelik bir açıklama yapan Sağlık Bakanlığı ise KOVID-19 pandemisi sürecinde ortaya çıkan varyantlar ve aynı zamanda son dönemde gündemde olan Omicron varyantının tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de yakından takip edildiğini bildirdi.
Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren 'Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarlarında' hem Omicron hem de diğer Kovid-19 varyantların tespitlerine ilişkin sekans analizlerinin yapıldığını ve bu sonuçların da uluslararası bilimsel platformlarda paylaşıldığının aktarıldığı açıklamada nokta mutasyon taraması detaylarından da bahsedildi.
NOKTA MUTASYON TARAMASI
Türkiye'de geliştirilen 'genomik surveyans stratejisi' uygulamasıyla daha önceki örneklerde PCR testi gibi yaygın kullanılan bir yöntemle nokta mutasyon taramasının yapılıyor. Söz konusu taramada ise şüpheli görülen pozitif örnekler sekanslama analizinin yapılması için de Ankara'da bulunan Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarına yollanıyor. Burada tüm genom dizinin analizleri yapılması sonrası varyantın türü tespit ediliyor ve ortaya çıkan sonuçlar da uluslararası bilimsel platformlarla paylaşılıyor.
Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren 'Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarlarında' hem Omicron hem de diğer Kovid-19 varyantların tespitlerine ilişkin sekans analizlerinin yapıldığını ve bu sonuçların da uluslararası bilimsel platformlarda paylaşıldığının aktarıldığı açıklamada nokta mutasyon taraması detaylarından da bahsedildi.
NOKTA MUTASYON TARAMASI
Türkiye'de geliştirilen 'genomik surveyans stratejisi' uygulamasıyla daha önceki örneklerde PCR testi gibi yaygın kullanılan bir yöntemle nokta mutasyon taramasının yapılıyor. Söz konusu taramada ise şüpheli görülen pozitif örnekler sekanslama analizinin yapılması için de Ankara'da bulunan Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarına yollanıyor. Burada tüm genom dizinin analizleri yapılması sonrası varyantın türü tespit ediliyor ve ortaya çıkan sonuçlar da uluslararası bilimsel platformlarla paylaşılıyor.