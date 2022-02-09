GÜNDEM
09 Şubat 2022 - 21:18

Omicron'un alt varyantı BA.2 panikletiyor

Omicron varyantının alt türü olarak tanımlanan alt varyant BA.2’nin belirtilerine yönelik İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri açıklama yaptı. Yapılan açıklamada BA.2 varyantının kendini ilk olarak ne şekilde gösterdiği aktarıldı.

GÜNDEM
09 Şubat 2022 - 21:18
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Omicron'un alt varyantı BA.2 panikletiyor
İlk olarak Güney Afrika’da 24 Kasım 2021’de ortaya çıkan omicron varyantı çıktığı ilk günden itibaren önceki koronavirüs varyantlarına kıyasla bu mutasyonun çok daha bulaşıcı olduğunu göstermişti. Şimdi ise Omicron’un alt türü olan BA.2 formu ortaya çıktı. Hızla yayılan bu varyant pek çok ülkede görülürken, bu varyantın ne gibi belirtilerle kendini gösterdiğine ilişkin uzmanlardan beklenen açıklama geldi. İngiliz yetkililer, koronavirüs testi pozitif çıkmadan önce BA.2’nin görülen yaygın semptomlarına ilişkin bilgi verdi.




BA.2’NİN İLK BELİRTİLERİ NELER?



Orijinal Omicron BA.1’in bir alt nesli olan BA.2’ye dair İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'nden (NHS) bir açıklama yapıldı. Buna göre endişe veren bu varyantın vertigo ya da baş dönmesiyle kendini gösterdiği tespit edildi. NHS, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“BA.2 virüsünün bulaşması durumunda erken ortaya çıkan ilk belirti baş dönmesi ile kendini gösteriyor. Bir diğer yaygın semptom ise yorgunluk.”
Kasım 2021’de Omicron’u ilk kez bildiren Güney Afrikalı doktor Angelique Coetzee, kas ağrılarının yanı sıra yorgunluğun varyantın erken belirtileri arasında olabileceğini söyledi.
BA.2 varyantı, orijinal Omicron BA.1’in bir alt neslidir. Söz konusu varyant, Omicron’un bir alt-soyu olduğundan, benzer Omicron semptomları gösterebilir.
DSÖ: OMICRON’DAN DAHA YAYGIN HALE GELECEK
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise Omicron’un alt varyantı BA.2’nin orijinal Omicron varyantından daha bulaşıcı olduğunu ve daha yaygın hale geleceğini açıklamıştı. DSÖ’nün Covid-19 teknik heyet lideri  Maria Van Kerkhove, sosyal medya platformunda soruları yanıtladı, DSÖ’nün Omicron’un dört farklı versiyonunu izlediğini belirtti. Kerkhove, şu anda baskın olan BA.1 versiyonundan daha bulaşıcı olan BA.2 alt varyantının muhtemelen daha yaygın hale geleceğini belirtti.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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