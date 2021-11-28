Omicron varyantı 8 Avrupa ülkesine yayıldı!

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Güney Afrika'da yeni ortaya çıkan Kovid-19'un yeni mutasyonu Omicron (Nu) varyantı ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrası Türkiye'de dahil olmak üzere Avrupa'da pek çok başta Güney Afrika olmak üzere birçok Afrika ülkesi için seyahat yasağı uygulaması başlattı.
İtalya'nın yerel haber ajansı ANSA'dan edinilen bilgilere göre birkaç gün önce Mozambik'ten Milano'ya bir yolcu geldiği ve bu kişi de de Kovid-19'un yeni varyantı Omicron'a rastlandığı öğrenildi. Bu kişinin çift doz aşısını yaptırdığı ve sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.
Yeni varyantın İtalya'da da görülmesi üzerine ülkenin Sağlık Bakanlığı, dün bir karar alarak, son 14 gün içinde Güney Afrika, Botsvana, Lesotho, Namibya, Mozambik, Zimbabve, Malavi ve Esvatini'de bulunanların ülkeye girişlerini yasakladı.
OMICRON VARYANTI 8 AVRUPA ÜLKESİNDE GÖRÜLDÜ!
DSÖ'nün yaptığı yazılı açıklamada ise şu ana kadar B.1.1.529 mutasyonunu taşıyan 100’den az vakanın rapora dahil edildiği belirtilirken Omicron mutasyonu bu güne kadar Güney Afrika, İtalya, Almanya, İngiltere, Belçika, Botsvana, Hong Kong ve İsrail'de tespit edildiği Çekya’da ise 1 şüpheli vaka olduğu aktarıldı.