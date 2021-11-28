DÜNYA
28 Kasım 2021 - 13:40

Omicron varyantı 8 Avrupa ülkesine yayıldı!

İlk olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan Kovid-19'un yeni varyantı Omicron'un (Nu) 8 ayrı Avrupa ülkesinde de tespit edildiği bildirilirken bu ülkelerin Güney Afrika, İtalya, Almanya, İngiltere, Belçika, Botsvana, Hong Kong ve İsrail olduğu belirtildi.

DÜNYA
28 Kasım 2021 - 13:40
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Omicron varyantı 8 Avrupa ülkesine yayıldı!
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Güney Afrika'da yeni ortaya çıkan Kovid-19'un yeni mutasyonu Omicron (Nu) varyantı ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrası Türkiye'de dahil olmak üzere Avrupa'da pek çok başta Güney Afrika olmak üzere birçok Afrika ülkesi için seyahat yasağı uygulaması başlattı.




İtalya'nın yerel haber ajansı ANSA'dan edinilen bilgilere göre birkaç gün önce Mozambik'ten Milano'ya bir yolcu geldiği ve bu kişi de de Kovid-19'un yeni varyantı Omicron'a rastlandığı öğrenildi. Bu kişinin çift doz aşısını yaptırdığı ve sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi. 




Yeni varyantın İtalya'da da görülmesi üzerine ülkenin Sağlık Bakanlığı, dün bir karar alarak, son 14 gün içinde Güney Afrika, Botsvana, Lesotho,  Namibya, Mozambik, Zimbabve, Malavi ve Esvatini'de bulunanların ülkeye girişlerini yasakladı.

OMICRON VARYANTI 8 AVRUPA ÜLKESİNDE GÖRÜLDÜ!

DSÖ'nün yaptığı yazılı açıklamada ise şu ana kadar B.1.1.529 mutasyonunu taşıyan 100’den az vakanın rapora dahil edildiği belirtilirken Omicron mutasyonu bu güne kadar  Güney Afrika, İtalya, Almanya, İngiltere, Belçika, Botsvana, Hong Kong ve İsrail'de tespit edildiği  Çekya’da ise 1 şüpheli vaka olduğu aktarıldı.




 
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
Kim Jong-un'dan yeni yasak: Ülkede kendisinden başka kimse giymeyecek!
Kim Jong-un'dan yeni yasak: Ülkede kendisinden başka kimse giymeyecek!
Libya'da Halife Hafter'e idam cezasına çarptırıldı!
Libya'da Halife Hafter'e idam cezasına çarptırıldı!
Son Haberler
Yeni varyant korkusu altın fiyatlarını yükseltti!
Yeni varyant korkusu altın fiyatlarını yükseltti!
Beşiktaş'a zarar verdiğini düşünen Sergen Yalçın istifa mı ediyor?
Beşiktaş'a zarar verdiğini düşünen Sergen Yalçın istifa mı ediyor?
Cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk, kamyonla yurt dışına kaçarken yakalandı
Cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk, kamyonla yurt dışına...
Kazaya karışan BAYKAR'ın takım lideri Tarık Kesekçi, hayatını kaybetti!
Kazaya karışan BAYKAR'ın takım lideri Tarık Kesekçi, hayatını...
Aydın'da fırtına bir köyü yerle bir etti
Aydın'da fırtına bir köyü yerle bir etti
Baykar'ın uçak mühendisi hayatını kaybetti
Baykar'ın uçak mühendisi hayatını kaybetti
Acı olay! Kayıp 2 arkadaşın cansız bedeni bulundu
Acı olay! Kayıp 2 arkadaşın cansız bedeni bulundu
Elektrik fatura dolandırıcılarına dikkat! TRT payı diyerek tuzağa düşürüyorlar..
Elektrik fatura dolandırıcılarına dikkat! TRT payı diyerek tuzağa...
Balina kusmuğundan yapılan misk-i amber'in fiyatı dudak uçuklatıyor!
Balina kusmuğundan yapılan misk-i amber'in fiyatı dudak uçuklatıyor!
Taksici müşterisine hakaret edince belgesinden oldu!
Taksici müşterisine hakaret edince belgesinden oldu!