SAĞLIK
15 Şubat 2022 - 10:55

Omicron varyantı koronavirüsün sonunu mu getirecek? DSÖ açıkladı..

Omicron varyantının hafif seyirli geçmesinin koronabvirüsün sonunu getireceğine dair ortaya atılan söylentiler ile ilgili konuşan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu söylemlerin tamamen yanlış olduğu görüşünü savunduğunu açıkladı.

SAĞLIK
15 Şubat 2022 - 10:55
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Omicron varyantı koronavirüsün sonunu mu getirecek? DSÖ açıkladı..
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgının Omicron varyantıyla birlikte son bulacağı yönünde ortaya atılan iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün 2022 yılı içerisinde de kontrol altına alınabileceği yönünde bir takım çalışmaların yapıldığı bilgisini veren Ghebreyesus, Omicronun hafif seyirli varyant olmasının Kovid-19 salgınını bittiği ile ilgili söylemlerin de yanlış söylemler olduğunu söyledi.








DSÖ'nün 2022 yılının ortasına kadar her ülke nüfusunun yüzde 70 gibi bir oranın aşılanması gerektiği ile ilgili bilgilendirme yazılarını hatırlatan Ghebreyesus, aşılanmanın önemine bir kez daha dikkat çekerek şayet böyle bir durumda salgını kontrol altına alabileceklerini ifade etti. Omicron varyantının hafifi seyirli olma fırsatının aşılama oranlarını düşürerek heba edilmesi riskinin oluşmasını önlemek adına siyasi liderlerin aşılama sürecini daha da hızlandırmaya teşvik edilmesi gerektiğini kaydeden Ghebreyesus, tüm ülkelere DSÖ'nün aşılamaya dair küresel hedeflerini ir şekilde desteklemesi yönünde çağrılarda bulundu.
 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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