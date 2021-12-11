SAĞLIK
11 Aralık 2021 - 23:20
Güncelleme: 11 Aralık 2021 - 23:26

Omicron varyantı Türkiye'de!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantının Türkiye'de toplamda 6 kişide tespit edildiğini duyurdu.

SAĞLIK
11 Aralık 2021 - 23:20
Güncelleme: 11 Aralık 2021 - 23:26
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Omicron varyantı Türkiye'de!
Koronavirüs hastalığı ile mücadele sürerken, virüs varyantlarında etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Son olarak dünyayı kasıp kavuran Omicron varyantı Türkiye'de de görüldü.




6 kişide Omicron varyantı görüldü



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantının Türkiye'de toplamda 6 kişide tespit edildiğini duyurdu.

Omicron vakaları hastalığı hafif geçiriyor
Omicron varyantı ile ilgili olarak konuşan Bakan Koca, 1'i İstanbul'da 5'i İzmir'de olmak üzere. toplamda 6 Omicron vakasının Türkiye'de görüldüğünü duyurdu. Koca, bu vakaların hastane ihtiyacı olmadığını, hastalığı son derece hafif olarak ayaktan geçirdiklerini söyledi.
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