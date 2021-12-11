











Koronavirüs hastalığı ile mücadele sürerken, virüs varyantlarında etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Son olarak dünyayı kasıp kavuran Omicron varyantı Türkiye'de de görüldü.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantının Türkiye'de toplamda 6 kişide tespit edildiğini duyurdu.Omicron varyantı ile ilgili olarak konuşan Bakan Koca, 1'i İstanbul'da 5'i İzmir'de olmak üzere. toplamda 6 Omicron vakasının Türkiye'de görüldüğünü duyurdu. Koca, bu vakaların hastane ihtiyacı olmadığını, hastalığı son derece hafif olarak ayaktan geçirdiklerini söyledi.