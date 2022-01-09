SAĞLIK
09 Ocak 2022 - 13:40
Güncelleme: 09 Ocak 2022 - 13:40

Omicron varyantı yenilendi! Kıbrıs, Deltacron alarmı verdi

Koronavirüsün mutasyona uğramış hali olan Omicron'a bağlı olarak vaka sayılarında büyük artışlar yaşanırken Kıbrıs, Omicron ile Delta varyantının birleşimiyle yenilenen 'deltacron' varyantının tespitinin yapıldığını duyurdu.

SAĞLIK
09 Ocak 2022 - 13:40
Güncelleme: 09 Ocak 2022 - 13:40
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Omicron varyantı yenilendi! Kıbrıs, Deltacron alarmı verdi
Dünya genelinde geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan koronavirüsün mutasyona uğramış hali Omicron varyantı paniğe ve endişeye yol açarken, hızlı bulaş özelliği ile birlikte kısa sürede yayılma gösterdi. Omicron varyantına bağlı olarak vaka sayılarından inanılmaz artış gözlemlenirken Kıbrıs'tan gelen bir haberler var olan endişeleri daha da artırdı.







Yapılan araştırmalarda Omicron ile Delta varyantının birleşimi olan 'Deltacron' varyantının tespit edildiğini ve yenilenen virüsün şu ana kadar 25 kişide tespit görüldüğü bildirildi. Kıbrıs Üniversitesi'nde biyolojik bilimler profesörü olarak görev yapan Leondios Kostrikis, delta varyantının genomlarında Omicron varyantınan benzerlik taşıyan genetik imzalar gördüklerini ve bu nedenle yenilenen varyanta 'Deltacron' ismini verdiklerini söyledi. Yapılan açıklamada virüsün etkilerinin henüz bilinmediği belirtilirken yeni elde edilen verilerin Dünya Sağlık Örgütü'ne gönderildiği ifade edildi.


DAHA BULAŞICI AMA DAHA HAFİF!

Yapılan klinik araştırmalarında Deltacron varyantındaki ilk bulguların Omicron'un Delta ve Wuhan mutasyonlarına kıyasla daha bulaşıcı fakat daha hafif olduğunun görüldüğü öğrenildi. Prof. Kosrikis, 25 vakadan aldıkları örneklerin Kovid-19 vürüsündeki değişiklikleri izleyen uluslararası veritabanına gönderildiğini ve bu yeni mutasyonun daha mı patolojik yada daha mı bulaşıcı olduğunun belirleneceğini söyledi. Çıkan sonuçlara göre de yeni varyantın Delta ve Omicron’dan daha mı baskın olacağının ortaya çıkacağı da gelen bilgiler arasında yer aldı.



 
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