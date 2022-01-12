Omicron varyantından TBMM'de nasibini aldı!













Güney Afrika'da ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya kısa sürede yayılan Omicron varyantı, Türkiye'de de vaka sayılarının artmasına neden oldu. Normalleşme sürecine geçiş uygulamaları bazı ülkelerde yerini sıkı önlemlere yerini bırakırken Türkiye'de dün itibarıyla vaka sayılarının 80 bine dayandığı açıklandı. Bu sayılar ise endişe ve tedirginliği artırdı.Türkiye'de hızla yayılmaya devam eden Omicron varyantı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) vaka sayılarının da yükseltti. Son 10 gün içerisinde AK Parti'den 9 milletvekili, CHP'den de 2 milletvekilinin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.Bir süredir pozitif vaka göstermeyen Meclis'te Omicron varyantı sonrası vaka bildirisi yaparken TBMM'de salgının başladığı günden bu güne kadar koronavirüse yakalanan milletvekili sayısının 200'ü geçtiği bildirildi.Edinilen bilgilere göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin'in yanı sıra İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın ikinci kez Kovid oldukları öğrenilirken yine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti milletvekillerinden Emine Sare Aydın, Salih Cora, Emine Nur Günay ve Orhan Erdem'in de tedavi süreçlerinin evde yapıldığı öğrenildi.